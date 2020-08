L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé mardi que les cas de réinfection au nouveau coronavirus seront « très peu nombreux », après l’annonce lundi d’un premier cas avéré à Hong Kong. ‘‘Il n’y a probablement qu’une faible possibilité que des personnes soient réinfectées par la Covid-19’’, a déclaré une porte-parole de l’OMS, la Dr Margaret Harris, à la suite de rapports de Hong Kong indiquant qu’un homme avait contracté le nouveau coronavirus pour la deuxième fois dans un intervalle de plus de quatre mois.

S’adressant aux journalistes à Genève, la Dr Harris, a minimisé les craintes que ce développement puisse annoncer une nouvelle alerte au coronavirus. « L’important – l’autre chose importante – à noter est que les chiffres sont très, très petits », a-t-elle fait valoir. Selon l’OMS, il s’agit donc d’un cas documenté sur plus de 23 millions et nous verrons probablement d’autres cas documentés.

Pour l’agence onusienne, la réinfection par la Covid-19 ne semble pas être un ‘‘événement régulier’’. ‘‘C’est un cas sur plus de 23 millions et nous (en) verrons probablement d’autres. Mais cela ne semble pas être une situation fréquente, (sinon) nous aurions vu beaucoup plus de cas’’, a-t-elle ajouté, alors que des questions subsistent quant à la durée de l’immunité contre le coronavirus.