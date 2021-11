Le Groupe TGCC, acteur de référence du secteur des BTP et de la construction, a présenté, lundi à Casablanca, les détails de son introduction à la Bourse de Casablanca (IPO), visée, récemment, par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Cette opération porte sur un montant global de 600 millions de dirhams (MDH), dont 300 MDH sous forme d’augmentation de capital et 300 MDH sous forme de cession partielle de Mediterrania Capital Partners, à travers la cession au profit du public de 220.589 actions sur les 603.395 actions détenues avant l’IPO.

Le prix par action retenu pour l’opération est de 136 dirhams et la période de souscription est prévue du 29 novembre 2021 au 03 décembre 2021 inclus. Les actions de TGCC SA seront en vente dans toutes les agences bancaires et sociétés de bourse membres du syndicat de placement.

« Le groupe TGCC va franchir une nouvelle étape très importante de son parcours qui va ouvrir le chemin vers de bonnes perspectives », a déclaré Mohammed Bouzoubaa, PDG de TGCC et Président du Conseil d’Administration du Groupe TGCC, lors d’une conférence de presse, dédiée à la présentation de cette introduction en Bourse. Et de souligner que « l’ouverture du capital de TGCC au public vise, d’un côté, à renforcer la présence du groupe sur le marché marocain et sur l’Afrique subsaharienne et de l’autre côté, à permettre à tous les épargnants et les investisseurs de nous accompagner dans cette réussite ».

L’opération, motivée par la taille et les perspectives de développement de la Société, vise à lever des fonds pour financer des investissements futurs identifiés, offrir à ses actionnaires de la liquidité et accroître la notoriété de la Société et sa proximité auprès, entre autres, de ses partenaires et du grand public.

Il s’agit, également, d’optimiser les coûts de financement de la Société et faciliter le recours à des financements externes grâce à un accès direct aux marchés financiers.

L’actionnariat du groupe TGCC suite à la réalisation de cette opération, qui est coordonnée par CFG Bank Corporate Finance, sera composé de Mohammed Bouzoubaa (74%), MC II Concrete (12%) et Flottant (14%).

L’introduction en bourse de TGCC permettra, entre autres, de financer ses trois orientations stratégiques, grâce aux fonds levés dans le cadre de l’IPO, soit, les 300 MDH en augmentation de capital.

Ainsi, la moitié de ce montant sera alloué la diversification des activités du groupe dans l’industrie de la construction et le renforcement de la composante travaux publics, notamment, en matière, d’ouvrages d’art (pont, viaducs), de barrages et d’ouvrages maritimes. Le développement de l’activité des travaux publics permettra également à TGCC de renforcer son développement à l’international.

En outre, le groupe compte consacrer 33% du montant de l’augmentation du capital, à son internationalisation, en redéployant ses activités en Afrique de l’Ouest, à travers la création d’un hub à Abidjan qui permettra d’adresser des marchés sur toute la région et de centraliser son encadrement.

A l’horizon 2025, TGCC vise à consolider la Côte d’Ivoire et sourcer de nouveaux projets dans les pays de la sous -Région et au Cameroun, intégrer la fonction »financement de projets » et structurer ses ressources sur place.

La troisième orientation stratégique, porte sur la verticalisation du groupe, en poursuivant le développement de nouvelles activités, notamment, à travers l’acquisition d’une filiale dédiée à la réalisation de lots techniques.

Fondé en 1991 par Mohammed Bouzoubaa, ingénieur Ponts et Chaussées Paris, le groupe TGCC est devenu en trois décennies un acteur de référence du secteur des BTP et de la construction.

Il dispose d’un très grand parc d’engins et de machines de construction (plus de 1.600 machines) et affiche à son actif plus de 1.000 projets et ouvrages d’envergure réalisés au Maroc et en Afrique subsaharienne. Composé de la maison mère, TGCC SA, de 6 filiales métiers et de 3 filiales pays, le groupe compte aujourd’hui près de 8.000 collaborateurs au Maroc et en Afrique. Le groupe se déploie en Afrique au travers de filiales dédiées par zone d’implantation.