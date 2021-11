Les avoirs officiels de réserve (AOR) se sont établis à 317,8 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de 2021, en hausse de 1,7% par rapport à un mois auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des Finances.

Ces avoirs atteignent l’équivalent de 7 mois et un jour d’importations de biens et services après 6 mois et 28 jours à fin août 2021, précise la DEPF dans sa note de conjoncture de novembre 2021.

En glissement annuel, le taux de progression des AOR a ralenti, se situant à +3,7% (+11,4 MMDH, intégrant l’équivalent de 6 MMDH des achats de devises par Bank Al-Maghrib dans le cadre des opérations d’adjudication), après +5,8% (+17,1 MMDH) le mois précédent et +27,5% (+66,2 MMDH) l’année dernière, fait savoir la même source.

Cette atténuation de la progression de ces avoirs revient à l’encaissement des recettes en devises au titre de l’emprunt obligataire du Trésor sur le marché financier international de 1 milliard d’euros au mois de septembre 2020, explique la DEPF.