L’assemblée générale annuelle du bureau national d’Erasmus+ Maroc a discuté, mercredi à Rabat, de plusieurs points se rapportant notamment au plan d’action et au budget 2021 et au bilan 2014-2020 de ce programme de l’UE, qui vise l’amélioration de la qualité de l’enseignement et son internationalisation à travers la mobilité et le partenariat.

La réunion, qui s’est déroulée en présence de responsables marocaines et de représentants de l’Union européenne (UE), a été également consacrée à l’approbation du PV de l’assemblée générale du 25 septembre 2020, aux rapports moral et financier de l’année 2020, au rapport du commissaire aux comptes et au quitus au Comité exécutif, indique un communiqué du ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le bureau national Erasmus+ Maroc a pour mission d’assister la Commission européenne, la Délégation de l’Union européenne au Maroc et le département de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans l’exécution dudit programme.

Cette instance joue le rôle de centre de coordination entre les parties prenantes dans le domaine de l’enseignement supérieur et contribue, de ce fait, à renforcer la sensibilisation, la visibilité, la pertinence, l’efficacité et l’impact autour du programme Erasmus+.

Erasmus+, programme de l’UE pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport, offre un large éventail de possibilités parmi lesquelles la mobilité des étudiants, enseignants et administratifs, le co-financement des projets de coopération entre les universités marocaines et leurs homologues européennes et les activités Jean Monnet pour favoriser l’enseignement, la recherche et la réflexion dans le domaine des études sur l’UE.

Le programme soutient également les activités d’apprentissage non formel à travers le volontariat européen, les échanges de jeunes et le renforcement de capacités dans la jeunesse.

Le Maroc est le premier pays partenaire du programme au niveau africain et le 2ème dans la région sud de la Méditerranée. Depuis 2015, quelque 10.000 mobilités Erasmus+ étudiants et enseignants, dans un large éventail de disciplines et différents cycles d’études, ont été approuvées entre le Maroc et l’UE.

Soixante-neuf étudiants marocains ont été sélectionnés dans des Masters Conjoints Erasmus Mundus pour la bourse d’excellence et 43 projets de renforcement de capacités des établissements de l’enseignement supérieur ont été co-financés pour les accompagner dans leur modernisation et internationalisation.

Aussi, 7.276 mobilités de jeunes marocains et européens ont été réalisées dans le cadre du volontariat ou des projets d’échange de jeunes entre le Maroc et les pays de l’UE.