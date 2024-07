Les Eaux Minérales d’Oulmes (LEMO) a réalisé une émission obligataire ordinaire par placement privé, levée auprès d’investisseurs qualifiés pour un montant total de 300 millions de dirhams. Cette opération financière s’inscrit dans le cadre du plan de financement de l’entreprise et se divise en deux tranches distinctes.

La « Tranche A » concerne des obligations ordinaires non cotées à taux fixe, d’une maturité de trois ans, amortissables de manière linéaire et plafonnées à 300 millions de dirhams. La « Tranche B », quant à elle, comprend des obligations ordinaires non cotées à taux révisable annuellement, également d’une maturité de trois ans, amortissables linéairement et plafonnées à 300 millions de dirhams.

LEMO vise plusieurs objectifs à travers cette émission obligataire. D’une part, elle souhaite financer son plan de développement, et d’autre part, diversifier ses sources de financement tout en optimisant ses coûts.