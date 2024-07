La compagnie minière Royal Road Minerals Limited a annoncé, ce 29 juillet, des résultats prometteurs issus d’un échantillonnage géochimique de sol et a fourni une mise à jour sur le processus de permis de forage pour son projet polymétallique de cuivre-or à Alouana, situé dans la région orientale du Maroc.

Le projet Alouana, couvrant 84 km², est sous le contrôle de Royal Road Arabia Limited (RRA), une coentreprise entre Royal Road et MIDU Company Limited. En octobre 2023, RRA a signé un accord d’option pour acquérir jusqu’à 100% d’Izughar Resources S.A.R.L, titulaire des licences du projet. Cette zone a une longue histoire de petite exploitation minière, avec environ 40 travaux souterrains et à ciel ouvert identifiés.

Les roches hôtes de la minéralisation à Alouana comprennent des schistes du Paléozoïque inférieur, intrudés par des roches granitiques du Permien. La minéralisation en cuivre, or et autres métaux se trouve dans une structure antiforme large et dans des zones de cisaillement parallèles aux clivages et dans des veines et des corps de brèches à pendage raide. Les échantillons de roche ont révélé des concentrations élevées, atteignant jusqu’à 21% de cuivre et 5,9 grammes par tonne d’or.

Le récent échantillonnage géochimique de sol a mis en évidence une anomalie en cuivre de 2 km de long et une nouvelle zone appelée Hilltop Zone (HTZ), sans travaux historiques. Les résultats de l’échantillonnage ont permis de raffiner les anomalies géochimiques du sol pour le forage, en connectant le HTZ avec la zone de forage ouverte (OPZ) et en élargissant le potentiel exploitable en surface.

Un programme initial de forage de reconnaissance de 2000 mètres est prévu, avec le processus de permis de forage en cours. Tim Coughlin, président et PDG de Royal Road, a exprimé son enthousiasme pour tester la continuité et l’épaisseur des zones minéralisées, soulignant l’importance des nouvelles données géochimiques pour la planification des forages futurs.