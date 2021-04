La valeur globale des échanges commerciaux du Maroc avec les pays d’Afrique a progressé, durant la période 2000-2019, de 9,5% en moyenne annuelle pour s’établir à près de 39,6 milliards de dirhams (MMDH) en 2019, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration. Ces échanges représentent environ 6,9% de la valeur totale des échanges extérieurs du Maroc contre 4,3% en 2000, fait savoir la DEPF dans un “Policy Africa” sur les profils des économies africaines. Et de souligner: “Les échanges commerciaux du Maroc avec ses partenaires africains ont enregistré une progression encourageante sur les deux dernières décennies, reflétant les efforts consentis par le Royaume en matière de diversification de ses relations commerciales”.

Les exportations marocaines à destination du continent africain ont, quant à elles, augmenté de 11% en moyenne annuelle à 21,6 MMDH en 2019, représentant 7,7% des exportations totales du Maroc contre 3,7% en 2000, précise la même source. Elles sont constituées essentiellement de demi-produits (31,5% en 2019), de produits alimentaires, boissons et tabacs (28,5%), de produits finis de consommation (16,9%), de produits finis d’équipement industriel (14,1%) et de produits d’énergie et lubrifiants (4,5%).

De leur côté, les importations ont affiché une hausse de 9% en moyenne annuelle à 17,9 MMDH en 2019, soit 3,6% du total des importations du Maroc contre 4,6% en 2000, indique ce “Policy Africa”.

Leur structure montre le poids importants des achats de produits énergétiques (38,6% en 2019), suivis de produits alimentaires, boissons et tabacs (18,2%), des demi-produits (17,6%) et de produits finis de consommation (16,1%).

“Le Maroc n’a cessé depuis son indépendance de réaffirme sa vocation africaine en plaçant le continent au rang de ses priorités stratégiques. Le Royaume a œuvré activement en faveur du renforcement de ses liens de coopération avec les pays de son continent, à travers la consolidation de ses relations politiques et la diversification des partenariats dans une multitude de domaines d’intérêt commun”, relève la DEPF. Au cours des deux dernières décennies, cette vocation africaine a pris une ampleur particulière, puisqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une vision globale et intégrée, portée par les principes de la coopération sud-sud et menée selon une démarche “gagnant-gagnant”, poursuit-elle.

Et de soutenir : “A cet égard, la stratégie économique déployée par le Maroc en direction des partenaires de son continent, ambitionne d’ériger le Royaume en hub régional, au service du co-développement dans des domaines d’intérêt commun (développement humain, sécurité alimentaire, infrastructures, développement financier, énergies renouvelables, etc)”.