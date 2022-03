Capitalisant sur ses établissements à Casablanca, Rabat et Tanger, le réseau Elbilia Skolar, un des segments d’éducation du Groupe « Education Development Company », acteur majeur de l’enseignement privé au Maroc et maison-mère du Groupe Elbilia-Léon l’Africain, poursuit son développement à travers l’ouverture en septembre 2022 d’Elbilia Skolar Marrakech.

Le nouveau réseau « ELBILIA SKOLAR » traduit les ambitions de développement du groupe sur tout le Royaume avec en septembre 2019 l’ouverture d’un premier établissement scolaire à Rabat, suivi par l’ouverture en septembre 2020 de deux nouveaux établissements à Casablanca-Lissasfa et à Tanger.

Situé au nouveau quartier « Izdihar », Elbilia Skolar Marrakech offre un cadre unique avec des espaces modernes érigés sur une parcelle de plus d’un hectare au sein de la ville ocre avec des espaces dédiés et séparés pour le préscolaire, le primaire et le secondaire.

La conception architecturale du projet Elbilia Skolar Marrakech a été pensée pour le confort de la communauté éducative, traduite par des patios favorisant une ventilation naturelle, des salles de cours climatisées et un traitement des façades atténuant les rayonnements du soleil. Protecteur et formateur, ce cadre permettra aux apprenants de se construire et de bâtir un projet éducatif en adéquation avec leur potentiel, leur sensibilité, en phase avec un environnement en constante évolution.

Le Groupe Elbilia Skolar a nommé Monsieur Luc Morisot comme référent pédagogique afin de l’accompagner dans la réussite du projet. Monsieur Morisot a dirigé en son temps le lycée Victor Hugo à Marrakech et a ensuite continué sa carrière au Maroc comme fondateur, directeur et conseiller au sein d’écoles privées marocaines à Casablanca et à Marrakech.

Du préscolaire (dès la TPS) au lycée, les apprenants bénéficieront à Elbilia Skolar Marrakech d’approches pédagogiques innovantes plaçant l’élève au cœur du projet éducatif et qui prennent en compte la dimension sociale de l’enfant, voué à devenir un adulte autonome, responsable et ouvert sur le monde. Ces pédagogies alternatives (par le jeu, par l’expérimentation ou par projet) seront dispensées par des professeurs chevronnés au sein d’espaces aménagés de sorte à favoriser l’épanouissement personnel des élèves et l’excellence dans leur réussite académique.

Notre projet pédagogique est bâti autour de 6 parcours :

Parcours linguistique : mettre en place un trilinguisme prononcé dès la TPS (partenariat avec l’Institut français, certification en anglais type « Cambridge »/« Oxford » ou en espagnol « DELE »).

mettre en place un trilinguisme prononcé dès la TPS (partenariat avec l’Institut français, certification en anglais type « Cambridge »/« Oxford » ou en espagnol « DELE »). Parcours numérique : initier et approfondir les notions d’informatique et de robotique dès le cycle primaire par un enseignement adapté à chaque tranche d’âge durant le temps scolaire et en dehors.

: initier et approfondir les notions d’informatique et de robotique dès le cycle primaire par un enseignement adapté à chaque tranche d’âge durant le temps scolaire et en dehors. Parcours sportif : développer le sens de l’effort physique grâce aux infrastructures (piscine couverte, salle omnisport) et création d’une association sportive avec la participation aux différentes manifestations scolaires de la ville.

: développer le sens de l’effort physique grâce aux infrastructures (piscine couverte, salle omnisport) et création d’une association sportive avec la participation aux différentes manifestations scolaires de la ville. Parcours artistique et culturel : susciter des vocations avec des salles spécialisées dans les domaines artistiques et culturels (théâtre, arts-plastiques, musique, danse).

: susciter des vocations avec des salles spécialisées dans les domaines artistiques et culturels (théâtre, arts-plastiques, musique, danse). Parcours citoyen : sensibiliser les élèves à la citoyenneté, les familiariser aux notions de respect de l’environnement et de sécurité en général (les préparer aux brevets de secourisme et de sécurité routière).

: sensibiliser les élèves à la citoyenneté, les familiariser aux notions de respect de l’environnement et de sécurité en général (les préparer aux brevets de secourisme et de sécurité routière). Parcours orientation: accompagner les élèves dans leurs choix d’orientation en fin de cycle primaire et secondaire à travers des conseillers en orientation, des premiers contacts avec le monde de l’entreprise pour faire mûrir leur projet personnel et professionnel.

Selon Luc Morisot : «Elbilia Skolar Marrakech, à l’instar des autres établissements du groupe Elbilia, apportera à travers ses parcours une pédagogie différenciée au service du développement d’une école trilingue et ouverte sur le monde ».

En outre, des activités extrascolaires sur la base du choix parmi de multiples activités (chant, natation, cinéma, art dramatique, club d’échecs etc…) seront incluses durant le temps scolaire et permettront l’éveil des apprenants.

Les pré-inscriptions seront ouvertes à partir du 22 février et des séances de présentation en visioconférence de l’école seront organisées tous les mercredis à 18h durant les mois de février et mars.