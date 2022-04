Capitalisant sur son établissement historique situé au boulevard Ziraoui, le Groupe Elbilia y rouvre un lycée sous enseigne « Elbilia Skolar ». Cet établissement, fera la jonction entre le lycée et les classes préparatoires mais aussi permettra aux élèves d’intégrer les plus grandes universités mondiales.

Situé au sein du site historique d’Elbilia à Casablanca boulevard Ziraoui, le nouveau lycée Elbilia Skolar offre un cadre favorable aux apprentissages et à l’épanouissement des apprenants, qui auront à leur disposition des laboratoires bien équipés aux standards de l’enseignement supérieur, un centre de documentation et d’information offrant une multitude de ressources sous formats papier et numérique et un foyer des élèves où ils pourront se détendre pendant leurs heures de pause.

Ce nouveau lycée au cœur de Casablanca a pour vocation d’être un véritable tremplin vers l’avenir, où les futurs bacheliers pourront développer des compétences clés telles que l’autonomie, la rigueur et la créativité, qui leur permettront de réussir brillamment leurs études supérieures.

Notre établissement peut en effet compter sur un corps enseignant émérite issu pour la majorité du groupe Elbilia historique, et qui a cumulé une grande expérience dans l’accompagnement des élèves du baccalauréat vers le succès, comme le prouve la réussite de nos deux élèves de la session 2021 qui ont majoré aux épreuves de l’examen national au niveau du Grand Casablanca.

L’établissement ouvrira donc ses portes en septembre 2022 avec dans un premier temps des classes de tronc commun scientifique et des classes de première année baccalauréat. Par ailleurs, l’un des principaux atouts du lycée Elbilia Skolar Ziraoui réside dans sa taille humaine ainsi que dans le suivi et l’accompagnement pédagogique de proximité des élèves puisqu’à terme, l’établissement compte un effectif cible maximum de 300 lycéens.