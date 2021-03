En exécution des instructions royales, Abdeltif Loudyi, Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, a reçu, ce lundi 29 mars 2021 au siège de cette Administration, le Général de Division Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi, Chef d’Etat-Major des Forces Armées des Émirats Arabes Unis, en visite au Royaume à la tête d’une importante délégation militaire.

Un communiqué de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales indique que cette rencontre a été l’occasion pour les deux responsables de mettre en exergue les relations de fraternité et la qualité de coopération multiformes qui lient le Royaume du Maroc et les Emirats Arabes Unis.

Les discussions entre les deux responsables ont porté également sur le renforcement de la coopération militaire maroco-émiratie et les moyens de la porter à la hauteur des relations privilégiées et du partenariat stratégique qui lient les deux pays.

Dans la même journée, et sur instructions du Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR, a reçu au niveau de l’Etat-Major Général des FAR à Rabat, l’hôte émirati et la délégation militaire qui l’accompagne, selon la même source.

Les entretiens, qui se sont déroulés en présence des Chefs de Bureaux concernés de l’Etat-Major Général des FAR et de l’Inspecteur des Forces Royales Air, ainsi que des membres de la délégation émiratie et de l’Attaché de Défense près l’Ambassade des Émirats Arabes Unis à Rabat, ont porté sur les différents aspects de la coopération militaire entre les deux pays.

L’Inspecteur Général des Forces Armées Royales et le Chef d’Etat-Major des Forces Armées Emiraties ont exprimé leur satisfaction quant à l’excellence et la durabilité de la coopération entre les Forces Armées des deux pays, et se sont réjouis de la qualité et du dynamisme de cette coopération, fondée sur les liens profonds et historiques entre les deux pays frères.

Les deux responsables ont, par la suite, examiné les différents volets de la coopération militaire bilatérale, plus particulièrement les moyens de son renforcement à travers, notamment, la promotion de l’interopérabilité entre les Armées des deux pays, le partage d’expérience et d’expertise, relève le communiqué.

La coopération militaire entre les Forces Armées Royales et les Forces Armées Emiraties est régie par un accord cadre, signé en mai 2006. Elle porte essentiellement sur les domaines de la formation, l’échange de visites, et le soutien opérationnel, technique et en matériel.

Animée par la volonté commune et explicite des deux pays frères pour la raffermir et l’approfondir, la coopération militaire bilatérale est régulièrement développée et enrichie grâce, notamment, aux réunions des Commissions Militaires Mixtes, tenues alternativement à Rabat et à Abou Dhabi, conclut le communiqué.