– Omnisport : Le 1er sommet de l’éducation par le sport en Afrique, qui vise à placer le sport comme une nécessité institutionnelle et identitaire pour les pays émergents, aura lieu du 3 au 6 avril sous le thème “libérer le potentiel de la jeunesse africaine grâce à la force du sport”, ont annoncé à Casablanca le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l’ONG TIBU Maroc.

– Football : Le buteur de la Pologne et du Bayern Munich, Robert Lewandowski, blessé au genou droit, sera absent lors du match de qualification au Mondial-2022 contre l’Angleterre mercredi.

– Canoë-Kayak : Lors des qualifications africaines, le Maroc a réussi à décrocher deux places en kayak aux Jeux Olympiques de Tokyo , une 1ère.

– JO de Tokyo : Le Comité international olympique (CIO) a décidé de procéder à “une réduction considérable” de son programme d’invités pour les Jeux (23 juillet-8 août) afin de se conformer aux demandes des organisateurs nippons qui ont décidé la semaine dernière d’exclure les spectateurs venant de l’étranger en raison de la pandémie de coronavirus.

– WRC : Le Rallye de l’Acropole en Grèce remplace celui du Chili au calendrier du championnat du monde du 9 au 12 septembre et revient durablement au niveau mondial, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

– Basketball : Laissé libre par San Antonio, le pivot vétéran LaMarcus Aldridge aurait signé avec les Nets de Brooklyn, rejoignant ainsi le mythique trio composé de Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden , rapportent samedi des médias américains.

– Boxe : Le britannique Dillian Whyte a pris samedi à Gibraltar sa revanche sur le Russe Alexander Povetkin et s’est emparé du titre de champion intérimaire des poids lourds WBC.

– Football : Le Grec Théodoros Zagorakis, sacré meilleur joueur de l’Euro 2004, a été élu à la tête de la fédération de son pays , pour un mandat de quatre ans.

– Patinage artistique : L’Américain Nathan Chen a remporté, samedi à Stockholm, le championnat du monde pour la troisième fois consécutive, après 2018 et 2019, à un an des JO-2022.

– Formule E : Rome et Valence accueilleront respectivement, les 10 et 11 avril et les 24 et 25 avril, deux ePrix et non un seul comme prévu initialement, a annoncé la Formule E dans un communiqué.

– Cyclisme : La Fédération royale marocaine (FRMC) et les ligues régionales ont signé, vendredi à Rabat, un contrat d’objectifs afin de mettre en œuvre les programmes de travail visant le développement de la pratique du sport et sa promotion sur leur territoire.

– Boxe : Oscar De La Hoya, une des légendes de la boxe, a annoncé qu’il remonterait sur le ring le 3 juillet prochain au Texas , pour affronter un combattant issu de l’UFC, la plus importante ligue d’arts martiaux mixtes.

– Handball : Le Wydad Smara a été sacré champion du Maroc pour la saison 2019-2020 en battant l’AS FAR sur le score de 27 à 25 lors de la finale qui s’est déroulée dimanche à la salle couverte du Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

– Football : Le septuple champion du monde, Lewis Hamilton (Mercedes), a remporté le premier Grand Prix de F1 de la saison 2021 , dimanche soir à Bahreïn, face au Néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

– Taekwondo : Driss Hilali a été réélu président de la Fédération royale marocaine (FRMT) pour un second mandat de quatre ans, lors d’une assemblée générale ordinaire tenue dimanche dans la salle couverte El Awada à Laâyoune.

– Cyclisme : Le Belge Wout Van Aert (Jumbo) a remporté la classique Gand-Wevelgem en s’imposant dimanche au sprint devant les Italiens Giacomo Nizzolo et Matteo Trentin.

– Golf : L’Américain Billy Horschel a remporté le Championnat du monde (WGC) de match play , son sixième titre sur le circuit nord-américain PGA, en battant son compatriote Scottie Scheffler 2 & 1, dimanche après-midi, à Austin (Texas).

– Football : La Tunisie, qui a déjà réservé son billet pour la CAN 2021 dès la 4ème journée, a confirmé sa suprématie du groupe J, en battant dimanche à Radès, la Guinée équatoriale (2-1) lors de la 6e et dernière journée des qualifications.

– Cyclisme : Le Britannique Adam Yates a été sacré champion du Tour de Catalogne devançant ses coéquipiers d’Ineos Richie Porte (à 45 secondes) et Geraint Thomas (à 49).

– Golf : L’Américain Joel Dahmen a remporté dimanche à 33 ans son premier titre sur le circuit nord-américain PGA à Punta Cana en République dominicaine.

– Football : Les Etats-Unis ont raté dimanche la qualification au tournoi masculin des Jeux Olympiques de Tokyo après leur défaite surprise face au Honduras (2-1).

– Basketball : Le pivot Andre Drummond va rejoindre les Lakers , tenants du titre NBA, en provenance de Cleveland, rapporte ESPN citant son agent.

– Cyclisme : Le Tour de France 2023 partira de Bilbao au Pays basque espagnol , 21 ans après le prologue de Saint-Sébastien en 1992, rapportent les médias sportifs qui citent les organisateurs.

– Pétanque : L’association du Club Chabab Atlas Khénifra (C.A.K) a organisé, à Khénifra, une cérémonie en l’honneur de la triplette ayant remporté le championnat du Maroc Dames saison 2020-2021 qui s’est tenu dernièrement à Fkih Ben Salah.