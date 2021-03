L’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) a signé, ce lundi 29 mars 2021, une convention avec le Bureau Veritas Maroc (BVM) pour réduire les risques de ses adhérents, améliorer leurs performances et soutenir leurs efforts d’innovation pour répondre aux impératifs de qualité, de santé et sécurité, de protection de l’environnement et de responsabilité sociale.

Par le biais de cette convention, les deux parties s’engagent à accompagner les exportateurs dans leur stratégie de décarbonation et de croissance verte, de renforcement de leur compétitivité à l’export et d’amélioration de leurs performances environnementales.

Ce partenariat de l’Asmex avec le Bureau Véritas Maroc intervient à un moment où les politiques mondiales, régionales et nationales en matière de lutte contre le changement climatique sont en évolution avec le risque émergent d’une nouvelle réglementation sur les émissions de Gaz à effet de serre. Les deux parties dressent ainsi un cadre de coopération qui permettra de favoriser les synergies et améliorer la coordination.

« L’Asmex est fière de compter désormais le Bureau Veritas Maroc parmi ses partenaires en vue d’assurer aux exportateurs marocains le cadre favorable et mettre à leur disposition le savoir-faire et l’expertise nécessaires pour relever le défi de la décarbonation et de la protection de l’environnement », a déclaré M. Hassan Sentissi El Idrissi, président de l’Asmex.

Bruno Pitou, District Chief Northern Africa de Bureau Véritas Maroc, a déclaré pour sa part : « Avec l’Asmex, nous établirons un programme d’accompagnement mettant en place un processus de certification et de labélisation des entreprises qui développent différentes stratégies bas carbones ou qui prônent les produits décarbonés, afin de soutenir l’émergence de filières industrielles vertes, créer l’émulation et la motivation autour de cette thématique et instaurer une dynamique d’actions dans une démarche de progrès continu ».

Concrètement, ce partenariat prendra la forme d’une série de programmes d’accompagnement, d’information et de formation pour le développement de démarches de certification et de labélisation des entreprises membres de l’Asmex, sur les défis de la lutte contre les changements climatiques et de l’évolution de la réglementation en la matière, en plus des enjeux de la décarbonation de leurs produits afin de répondre aux exigences internationales.