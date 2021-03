Le Marocain Saâd Abid, fondateur de l’association Bahri et créateur de contenus sur les réseaux sociaux, a été sacré lauréat de la décennie par l’organisation Global Ties U.S, mandatée par le département d’Etat pour discerner le prix “IVLP Alumni Decade of Social Innovation and Change Award” (Prix IVLP de la décennie pour l’innovation sociale et le changement).

Seul marocain et africain à recevoir ce prix prestigieux, Saâd Abid partage cette distinction avec une autre lauréate du programme d’échange International Professional Visitor Program (IVLP), Raisa Banfield du Panama. Tous les deux ont été félicités pour leurs actions contre le changement climatique et pour la protection de l’environnement, indique un communiqué du Consulat Général des Etats-Unis à Casablanca.

Le prix vient reconnaitre les nombreuses actions de Saâd Abid, tout au long des dix dernières années, comprenant notamment l’organisation de nettoyages de plages et l’encouragement des jeunes à la promotion et la protection de l’environnement, ajoute la même source.

L’envoyé spécial des Etats-Unis pour le climat, John Kerry, a félicité, à cette occasion, Abid, pour son travail “en première ligne pour faire face à la crise climatique”, affirmant, dans un message vidéo, “je suis reconnaissant de savoir qu’il y a des leaders prometteurs comme vous dans ce combat”. Pendant plusieurs années, la mission diplomatique américaine, dont le centre culturel Dar America, a compté Saâd Abid parmi ses plus remarquables partenaires, et réalisé ensemble une multitude d’opérations de nettoyage de plages et d’insertion des jeunes dans la participation citoyenne.

Le parcours de Saâd Abid avec le programme IVLP a débuté en 2016 quand il avait participé à trois semaines intensives de rencontres sur la “jeunesse et engagement civique”. En 2018, il a été invité par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, pour assister à l’Assemblée générale des Nations Unies.

En 2020, il faisait partie des deux Marocains qui figuraient sur la liste des 80 lauréats IVLP les plus influents, aux côtés de personnalités marquantes comme Margaret Thatcher et Tony Blair (Royaume-Uni), Jacinda Ardern (Nouvelle-Zélande), Felipe Calderon (Mexique), Indira Gandhi (Inde) et Anwar Sadat (Égypte).