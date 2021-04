L’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) a organisé un webinaire sous le thème «Doing Business in Poland”, en partenariat avec le cabinet Harvard Consulting. La rencontre s’est tenue le 21 avril 2021 et a été animée par Mme Maryline Bertheau, experte en développement sur la Pologne. Elle avait pour objectif d’identifier les opportunités commerciales dans ce pays pour les exportateurs marocains.

‘Durant cette année de pandémie, nous avons enregistré une augmentation des échanges entre le Maroc et la Pologne de 25%’, a expliqué Maciej Klosak, Chef du Bureau de Polish Investment and Trade Agency, à Casablanca. En effet, les échanges commerciaux entre les deux pays ont représenté plus d’un milliard USD en 2020, soit 437,6 millions USD en exportations de la Pologne vers le Maroc et 617,4 millions USD en importations depuis le Maroc. Le solde de chiffre d’affaires a donc été favorable au Royaume, avec un excédent commercial de 180 millions USD, dû à une augmentation des achats de vêtements et de produits textiles.

Selon les prévisions, le marché polonais promet également d’être favorable aux acquisitions et aux fusions. En effet, plus de 24.000 sociétés familiales seront à vendre dans les années à venir, a expliqué Mme Maryline Bertheau. Les secteurs du retail et du e-commerce représentent notamment une opportunité pour les exportateurs marocains, avec 570 centres commerciaux de grande surface, et près de 100% de croissance de la consommation de e-commerce, en 2020.

En termes des produits échangés, les importations en provenance du Maroc sont constituées à 43,2% de textile, soit une valeur de 267 millions USD. Le Royaume alimente également la Pologne en produits reliés au secteur du transport (86,3 millions USD), en minéraux (80,7 millions USD), en produits d’origine végétale (59,3 millions USD) et en produits mécaniques et électriques (42,5 millions USD). Le Maroc, quant à lui, importe essentiellement des produits mécaniques et électriques (27%) et du transport (24%).

La République de Pologne est un hub régional situé au coeur de l’Europe, qui a connu une croissance continue de 4 à 5% par an au cours des dernières décennies et a été promu au rang des 25 pays les plus développés du monde. Le pays se place aujourd’hui comme le plus grand marché d’Europe Centrale, avec 38 millions d’habitants et un PIB par habitant de 13600 €/an. Les principaux secteurs d’activités sont les industries (63,3%) et les services (34,1%).

Lien de webinaire : https://fb.watch/50-23xkypU/