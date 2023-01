Après avoir désigné les présidents, les Comités d’Éthique et Scientifique se sont réuni pour une première rencontre, afin de donner le coup d’envoi de la 6ème édition de l’événement annuel «Les Impériales ».

Cette réunion de relance a rassemblé l’ensemble des membres de deux comités Ethique et Scientifique, présidés respectivement par Mme Khadija Boujanoui, Directrice du Pôle Support de 2M et Soufiane Al Khatiri, Head of strategy & Insights, Growth Hacking & Media chez Centrale Danone.

Durant cette rencontre professionnelle, le président de l’association Les Impériales, Anouar Sabri, a introduit la séance par une rétrospective de l’événement « Les Impériales », son historique, son concept, son déroulé, son organisation, le rôle des comités et les thématiques abordées lors des éditions précédentes.

Pour cette 6ème édition, les présidents et l’ensemble des membres des comités ont consenti à opiner en faveur d’une continuité sur la thématique de « Brand Nation », tout en profitant du succès historique des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde au Qatar qui a permis de développer une forte image de marque pour le Maroc.