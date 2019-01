Infomédiaire Maroc – Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, « Les Impériales », rendez-vous incontournable des professionnels du secteur du marketing, de la communication, des médias et du digital, reviennent pour une 3ème édition. Avec une nouvelle formule élaborée par l’Association Les Impériales, l’événement se tiendra du 21 au 27 janvier 2019 sous le thème « Les nouveaux défis des marques au Maroc », en partenariat avec le Ministère de la culture et de la communication.

Les Impériales 2019 proposent un programme riche avec diverses activités qui remplissent l’agenda de cette 3ème édition. Une exposition, des keynotes, des workshops et des prix à décerner permettent d’établir une rétrospective du passé, de comprendre les problématiques du présent et de construire le marché du futur. Ainsi les participants ont l’opportunité de visiter le Musée de la Publicité, d’assister à la projection Les Étoiles, de participer aux workshops & trainings, aux débats et au job-dating. Les annonceurs et les publicitaires peuvent remporter les prix « Les Étoiles », attribués pour célébrer les talents et les campagnes qui se sont démarquées en 2017 et 2018.

En la présence d’invités et participants nationaux et internationaux, Les Impériales 2019 seront l’occasion de mettre en relation offreurs et demandeurs de solutions. L’objectif étant de créer des partenariats dépassant nos frontières et participer à un meilleur développement du secteur des métiers du marketing, de la communication, des médias et du digital au Maroc.

Acteur engagé de l’écosystème du marketing et de la communication, Anouar Sabri, Président de l’Association Les impériales et Directeur Général de la maison d’édition « Le Cénacle », lançait en 2005 la revue « MediaMarketing ». Un mensuel, dédié aux professionnels du secteur proposant toute l’information, les nouveautés et les insights du marketing ainsi que de la communication. Palpant alors tout l’intérêt suscité par sa publication, il décide d’en faire une extension à travers un événement dédié au secteur, « Les impériales » sont nées.

2018, Anouar Sabri décide de relancer l’évènement en leur donnant un nouvel élan par la création de l’Association Les impériales : « nous avons décidé, après deux éditions, de créer l’Association Les impériales qui regroupe plusieurs représentants du secteur. Elle portera l’événement Les Impériales 2019 pour en faire le grand rendez-vous dédié à tous les protagonistes du secteur du marketing, de la communication, des médias et du digital, comme l’a toujours été le mensuel MediaMarketing« .

Ce secteur est constitué aujourd’hui de plus de 8500 entreprises de différentes tailles, qui drainent un chiffre d’affaires annuel s’élevant à 12 milliards de dirhams. Il est l’un des pivots de l’économie marocaine de par sa contribution au développement des différents opérateurs, entreprises et organismes et, in fine, au développement socioéconomique du pays. Il a toujours été pourvoyeur d’emploi dont certaines ressources participent à la consolidation du capital immatériel du Maroc. En effet, la créativité étant la base même de la communication, elle œuvre indirectement pour l’enrichissement de la culture marocaine.

LE MUSEE DE LA PUBLICITÉ

Le Musée de la Publicité retranscrit un siècle de publicité au Maroc à travers des œuvres, affiches, spots télévisés, messages radio, packaging… Autant d’objets de collection qui ont dessiné cet art sociologique qui constitue aujourd’hui une composante essentielle de la mémoire collective. Ils sont réunis pour dresser un panorama de ce qui fait notre patrimoine identitaire et qui retranscrit l’évolution de notre culture.

Le Musée de la Publicité est l’occasion de mettre en exergue les plus beaux outils qui ont fait évoluer la publicité pour qu’elle devienne ce qu’elle est aujourd’hui. Il a pour vocation de retracer la diversité de la créativité publicitaire et son évolution via la modernisation de ses supports depuis sa naissance et jusqu’à ses dernières créations.

Cette initiative n’est que le départ d’une quête de reconstitution de ce patrimoine culturel qui, aujourd’hui est proposée dans une exposition éphémère, pour aboutir à un musée permanent.

KEYNOTES ET PANELS

Des invités et intervenants pionniers du secteur viendront de plusieurs pays pour animer des keynotes autour de thématiques qui touchent de près les professionnels. Ces derniers se réuniront aussi pour partager les secrets de leurs succès en Keynotes :

Comment intégrer le digital dans la stratégie des médias ?

Quel positionnement des médias, et quels modèles économiques ?

Comment les médias offline peuvent récupérer leurs parts de marché face au nouveau split budgétaire ?

Quels médias pour demain ?

Comment financer cette machine ?

Comment les marques vivent les nouveaux défis des médias ?

Comment installer un média comme marque ?

WORKSHOPS & TRAINING

Durant Les Impériales 2019, les matinées sont entièrement dédiées aux Workshop & Training. D’une durée de 2 à 4 heures, ils sont animés par des consultants formateurs et des experts de la communication, du digital, de la data et des médias dont la mission est de susciter auprès du public une vraie émulation de connaissances et de savoirs.

Les workshops & training permettent aux personnes intéressées par chaque thématique proposée, de se rencontrer, travailler ensemble, de s’enrichir mutuellement, selon le principe de partage de savoir.

Une dizaine de sessions sont prévues, axées sur les stratégies, les compétences, les technologies et l’expertise nécessaire à ce secteur hyper concurrentiel, en évolution rapide et permanente.

JOB DATING

Ayant pour vocation de rassembler offreurs et demandeurs d’emplois, le Job Dating pensé pour « Les Impériales 2019 » est un espace privilégié pour découvrir de nouveaux talents dans un format casting inédit. Ce sont 90 étudiants sélectionnés dans 98 établissements publics et privés marocains qui se verront accorder 2 minutes pour convaincre chaque jour un panel de 20 recruteurs.

LES ETOILES

Des prix seront attribués afin de célébrer les profils, les entreprises, les agences et les campagnes qui se sont démarquées ces deux dernières années. Une manière de revenir sur les best practices métiers, inspirer les professionnels pour leurs campagnes futures et mettre en lumière la production des professionnels qui ont su faire la différence. Ces éléments doivent respecter le principe de temporalité : ne sont admissibles que les éléments déployés entre le 1er Janvier 2017 et le 31 Décembre 2018.

Les catégories sont :

LES MARQUES :

Cette catégorie d’étoiles est réservée aux marques afin de mettre en lumière les différentes manières de faire briller la marque. Plusieurs campagnes, actions et initiatives peuvent être présentées dans un case study selon la sous-catégorie choisie.

Sous catégorie :

Marque responsable ;

Collaboration inter-marques ;

Collaboration marque-influenceur ;

Collaboration marque-égérie ;

Marque Innovante ;

Marque Créative ;

Marque Influente ;

Marque Authentique ;

Marque Challenger ;

Marque sans frontières ;

Brand New Brand ;

Marque réinventée.

CAMPAGNES / ACTIONS :

Cette catégorie d’étoiles est réservée aux campagnes, et actions de marques. Une seule campagne ou action peut-être soumise par participation.

Sous catégorie :

Action RSE ;

Campagne virale ;

Action contextuelle ;

Brand activation ;

Action interne (collaborateurs) ;

Stratégie de sponsoring ;

Expérience client ;

Campagne intégrée (360°) ;

Campagne TV ;

Campagne Presse ;

Campagne Radio ;

Campagne Affichage ;

Campagne Digitale ;

Campagne Cinéma ;

Action RP.

BRAND CONTENT :

Cette catégorie d’étoiles concerne le Brand Content dans tous ces formats. Il est possible de soumettre un portfolio comprenant une seule réalisation ou plusieurs selon la sous-catégorie choisie.

Sous catégorie :

Brand Content TV ;

Brand Content Radio ;

Brand Content Affichage ;

Brand Content Digital ;

Brand Content Cinéma ;

Brand Content Presse ;

Brand Content Hors Médias

Rédaction Infomédiaire