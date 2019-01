Infomédiaire Maroc – À l’occasion de VivaTech, qui se tiendra à Paris du 16 au 18 mai 2019, Sanofi, acteur majeur de l’innovation en Afrique, lance 3 challenges aux start-ups africaines, afin de trouver des solutions innovantes pour améliorer l’accès aux soins et transformer l’écosystème de santé dans les pays du continent africain.

Ces 3 challenges visent à identifier, sélectionner et accompagner les meilleures start-ups dans leur volonté d’inventer les solutions de demain dans le domaine de la santé sur le continent africain. Ils illustrent la volonté de Sanofi de contribuer localement en soutenant les entrepreneurs les plus audacieux et les plus innovants, dans la réalisation de leurs projets.

Les 3 challenges s’inscrivent dans la stratégie de Sanofi d’accompagner et d’encourager l’innovation sur le continent africain, afin de créer un écosystème de santé au service du patient et comprenant tous les acteurs du secteur : autorités publiques, entreprises privées, start-ups, etc.

Le premier challenge consiste à apporter des solutions pour améliorer la sensibilisation, le diagnostic et la prise en charge des patients souffrant de diabète. Aujourd’hui, plus des deux tiers des adultes vivant avec le diabète en Afrique ne sont pas conscients de leur maladie . Une fois le diagnostic établi, la plupart des patients demeurent sans traitement ni contrôle, principalement en raison du manque d’accès aux soins, des faibles ressources financières, du déficit d’infrastructures médicales et d’éducation des patients.

Le deuxième challenge se focalise sur comment améliorer l’accès aux soins et aux médicaments dans les zones reculées, de la gestion de la chaîne d’approvisionnement à la recherche de solutions de paiement alternatives. Ce challenge doit permettre de développer des solutions innovantes et personnalisées, pour une meilleure prise en charge des patients, même dans les zones les plus isolées. Sanofi recherche des outils de développement pour parcourir le « dernier kilomètre » par le biais du commerce électronique, de la vente directe en pharmacie, de la vente directe au patient, etc.

Enfin, le dernier challenge soulève l’enjeu de comment aider les décideurs à mieux utiliser les méga-données en matière de santé pour reconnaître et prédire les maladies, à des fins de recherche et pour améliorer la gestion des soins de santé. Ce challenge vise à identifier des solutions d’aide à la décision et à l’évaluation des partenariats public-privé.

« Nous invitons les startups marocaines à participer à Afric@Tech en proposant des solutions adaptées à ces 3 challenges. Les start-ups sélectionnées seront invitées à présenter leurs solutions innovantes dans le cadre d’Afric@Tech, un espace dédié au continent africain au sein de Viva Technology. Elles défendront leurs projets devant un jury composé de représentants de Sanofi et de professionnels du secteur, et pourront faire la démonstration de leurs solutions devant le public» a déclaré Amine Benabderrazik, Directeur Genéral des activités de Sanofi au Maroc, Tunisie et Libye.

Un jury de professionnels sélectionnera les start-ups retenues en février. Les start-ups seront évaluées selon 5 critères : une preuve concrète de résultats positifs dans au moins un pays en Afrique, la maturité du projet, la pertinence de la solution, du potentiel du marché et du business model, les compétences, l’expertise et l’expérience de l’équipe et enfin les preuves scientifiques si cela est applicable.

Cet appel à projets est gratuit et ouvert à tous. Les inscriptions peuvent se faire en ligne dès à présent. Les candidats ont jusqu’au 15 février 2019 pour déposer leur dossier de candidature en ligne. Pour participer, rendez-vous sur la plateforme d’information et d’inscription : https://challenges.vivatechnology.com/en/challenges/sanofi-in-africa?lang=en.

En 2018, Sanofi avait reçu 190 dossiers de start-ups et 10 avaient été sélectionnés pour rejoindre le stand Sanofi de l’espace dédié Afric@Tech, au sein de VivaTech.

Rédaction Infomédiaire