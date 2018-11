Infomédiaire Maroc – La troisième édition des « Impériales », rendez-vous incontournable des professionnels du secteur du marketing et de la communication, se tiendra du 21 au 27 janvier prochain à Casablanca, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

« Les Impériales 2019″ sera l’édition qui rassemblera tout l’écosystème du marketing, de la communication, des médias, de la publicité et du digital, soit plus de 3 000 experts, participants et étudiants, durant un rendez-vous s’étalant sur une semaine et qui se veut initiateur d’échanges, incubateur d’idées et fédérateur de ce marché, précise l’association des professionnels du secteur »Les Impériales ».

En la présence d’invités d’honneur marocains et internationaux, ce carrefour de rencontres sera l’occasion de mettre en relation offreurs et demandeurs de solutions dans le but de créer des partenariats dépassant nos frontières. Ainsi, l’association a foi en la capacité du savoir-faire marocain à être exporté à l’international.

Un programme riche et plusieurs activités rempliront l’agenda de cette 3ème édition. De même, un musée, des keynotes, des workshops et des prix à décerner permettront d’établir une rétrospective du passé, de comprendre les problématiques du présent et de construire le marché du futur.

L’Association ambitionne de fédérer l’ensemble des acteurs des métiers de la communication, des médias, du marketing et du digital. Cet écosystème important de par son nombre (8 500 PME) et sa contribution au PIB national (12 milliards de dirhams en 2017), méritait une association qui saura être force de proposition pour trouver des solutions à ses problématiques et de rassembler sa communauté de professionnels.

Rédaction Infomédiaire