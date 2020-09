Les Los Angeles Lakers se sont qualifiés samedi pour la 32e finale NBA de leur histoire, la première en dix ans, après avoir battu Denver (117-107) et remporté 4 à 1 leur duel en finale de la conférence Ouest.



Portés par un immense LeBron James (38 pts, 16 rbds, 10 passes), les Lakers qui comptent 16 titres de champion, vont tenter d’égaler le record des Celtics en finale.



La superstar Lebron James, en quête d’un 4ème sacre avec une troisième équipe différente après Miami (2012, 2013) et Cleveland (2016), va jouer sa dixième finale en 11 saisons. Sous sa gouverne et celle d’Anthony Davis, plus qu’un lieutenant à ses côtés, les Lakers effectuent un parcours impressionnant, puisqu’ils n’ont concédé que trois défaites en trois séries.