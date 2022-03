La cérémonie de remise des Trophées de la 3ème édition du Prix de l’Enseignant (e) de l’année 2021, a été organisée samedi soir à Marrakech, à l’initiative du ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, en partenariat avec la Fondation Zahid.

En présence du ministre de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, et du président du Conseil Régional, Samir Goudar, cette cérémonie a été l’occasion de mettre en lumière les objectifs de ce Prix, entre autres, de rendre hommage aux enseignantes et enseignants, et d’encourager leurs initiatives innovantes.

Organisé en coordination avec l’Association des Amis de l’Ecole Publique sous le slogan « Valorisation, Motivation et Hommage », ce Prix se propose, de même, de consacrer la culture de la reconnaissance et de gratitude envers le corps enseignant, de favoriser la promotion de pratiques pédagogiques et de valoriser l’excellence et ce, en adéquation avec les dispositions de la loi cadre 51-17 notamment, en ce qui concerne l’amélioration de la qualité de l’enseignement.

Cette troisième édition a eu comme particularité de prendre une dimension nationale en étant ouverte à l’ensemble des Académies Régionales d’Education et de Formation (AREF) du Royaume, au moment où, la première édition a été locale et la seconde édition était de portée régionale.

Ce prix, précise-t-on, a récompensé l’enseignant (e) qui a su mettre en œuvre le meilleur projet de classe ayant un impact direct et mesurable sur les apprentissages des élèves.

Dans une allocution de circonstance, Benmoussa, a fait savoir que le succès de ce Prix démontre que l’action de proximité, le travail de terrain et la communication constituent un prélude fondamental à la réalisation des objectifs liés à l’amélioration de la qualité du système d’éducation et de formation.

Le ministre a également loué les différents projets de classe présentés par les candidats et candidates, lesquels, a-t-il dit, illustre cet esprit créatif et innovant dans le choix d’idées et leur transformation en projets pratiques, à même de permettre à l’apprenant d’acquérir de nouvelles connaissances et de transcender toutes les difficultés en matière d’apprentissage.

« Je demeure convaincu que ce genre d’initiatives aura un impact positif et un grand avantage en ce qui concerne l’opération d’apprentissage et contribuera à tirer vers le haut la qualité des pratiques pédagogiques au sein du système éducatif », a estimé Benmoussa, saluant au passage, l’ensemble des participants à l’organisation de ce Prix destiné, in fine, à rendre hommage aux enseignantes et aux enseignants qui oeuvrent quotidiennement en vue de créer un monde meilleur, à travers des projets pédagogiques qui auront un impact effectif et direct sur l’apprenant.

De son côté, la présidente de l’Association des Amis de l’Ecole Publique, Mme Leila Benslimane, a rappelé que tout un chacun aspire à ce que sa progéniture reçoit une éducation et un enseignement de qualité et qu’il puisse mener une vie saine et sereine, chose qui ne peut être atteinte que si on arrive à oeuvrer en faveur d’une école et d’une éducation de qualité pour les générations montantes, a-t-elle estimé.

La vice-présidente de la Fondation Zahid, Mme Souad Zahid a rappelé, quant à elle, que ce Prix qui a démarré en 2019 avec une édition provinciale, puis une édition régionale avant de s’ériger en un événement à dimension nationale, occupe une place de choix sur la scène pédagogique en termes de mise en valeur des compétences pédagogiques et didactiques, notant que cette cérémonie a offert l’opportunité de rendre hommage à des enseignants et enseignantes qui consentent tant de sacrifice au service de la formation des citoyens de demain.

Quant aux autres intervenants, ils ont relevé que ce Prix revêt une importance symbolique en ce sens qu’il permet de se rappeler la place fondamentale qu’occupent les enseignants au sein de la société et illustre, si besoin est, cette prise de conscience que l’avenir du monde demeure entre les mains de cette catégorie professionnelle.

Dans la foulée, ils ont estimé qu’il appartient à tout enseignant distingué de savoir comment tisser un lien entre les finalités qui ne sont autres que les valeurs pour lesquelles se bat la société, et les moyens à mettre en oeuvre à la faveur de la consécration des principes de liberté et de solidarité.

L’avenir rayonnant de la société demeure essentiellement tributaire de l’Enseignant intègre et consciencieux, celui qui persévère et cherche à exceller dans son travail, ont-ils souligné, mettant en relief les efforts déployés pour le Royaume pour favoriser la scolarisation des enfants que ce soit en milieu urbain ou encore, dans les zones rurales.

A rappeler que la troisième édition de ce Prix, lancée le 20 mars 2021 à travers la plateforme dédiée « oustadasana.com », s’est adressée aux enseignants (es) du primaire de l’Ecole Publique et des établissements IPSE (Institut de Promotion Socio-Educative).

Quelque 135 candidats et candidates étaient en lice pour ce prix, ayant présenté des projets de classe concernant plus de 5.000 élèves.

Voici par ailleurs la liste des lauréats de ce Prix dans différentes catégories : Dans la catégorie « Ecole Publique » :

1er prix : M. Khalid Bayla (AREF de Casablanca–Settat)

2ème prix : Mme Saadia Karroumi (AREF de Marrakech–Safi)

3ème prix : M. Abdallah Wahbi (AREF de Souss-Massa)

Dans la catégorie « IPSE » :

1er prix : Mme Fatima Moussabiq (AREF de Béni Mellal–Khénifra)

2ème prix : M. Houcine Roual (AREF de Béni Mellal–Khénifra)

3ème prix : Mme Khadija Dadda (AREF de Marrakech– Safi)

Dans la catégorie « Education inclusive » :

1er prix : Mme Safia Elifriki (AREF de Rabat– Salé–Kénitra)

2ème prix : Mme Asma Zbidi (AREF de Marrakech–Safi)

3ème prix : Mme Mina Daoudi (AREF de Rabat–Salé–Kénitra)