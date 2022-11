Le dialogue sur le statut du corps enseignant se poursuit pour « trancher sur certains points de discorde », a affirmé, lundi à la Chambre des représentants, le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa.

Le gouvernement et les syndicats concernés ont exprimé leur volonté de dépasser ces points de discorde et de “réaliser un progrès notable en la matière”, a indiqué M. Benmoussa qui répondait à une question orale du groupe du Progrès et du socialisme.

Le dialogue social sectoriel ouvert par le ministère avec les syndicats de l’enseignement les plus représentatifs “traduit la volonté commune d’atteindre des résultats positifs”, a-t-il précisé.

Dans ce cadre, le ministre a fait état d’une série de réunions destinées à mettre en place le cadre général du projet du nouveau statut, faisant savoir qu’il “sera uniforme pour tout le personnel du secteur de l’Education nationale et leur garantira les mêmes droits et opportunités offerts par la fonction publique”.