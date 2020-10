La sélection nationale marocaine de football a grimpé de quatre places au classement mondial de la FIFA publié jeudi, passant de la 43ème position à la 39ème. Et au niveau africain, les Lions de l’Atlas occupent la cinquième place avec 1.461 points, derrière le Sénégal (21ème mondial, -1), la Tunisie (26ème), l’Algérie (30ème, +5) et le Nigéria (32ème, -3). La Belgique conserve sa première place du classement FIFA, suivie par la France, le Brésil et l’Angleterre.



Le Portugal a maintenu sa 5ème place dans le top 5. L’Espagne a progressé à la 6ème place (+1), l’Uruguay a chuté d’une place à la 7ème position, tandis que le Danemark a progressé de 3 places pour arriver à 13è position. Les Pays-Bas ont perdu 2 places (15è) et l’Allemagne a conservé la 14è marche du classement. La Roumanie a signé le recul le plus marquant du classement chutant de 10 places pour se placer à la 44è position.