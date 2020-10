Le programme de développement régional 2020-2022 relatif au secteur du commerce, de l’industrie et de l’encouragement des investissements dans la région de Béni Mellal-Khénifra constitue un pilier crucial dans l’essor d’un pôle industriel résilient dans la région et dans le drainage des investissements.

Ainsi, l’accord de partenariat relatif au programme de développement régional, récemment approuvé par le conseil de la région lors de sa session ordinaire d’octobre, vise à établir un cadre de partenariat et de coopération propice entre les parties contractantes (le ministère de l’Industrie, la Wilaya de la région de Béni Mellal-Khénifra et le conseil de la région), afin de promouvoir le secteur du commerce et de l’industrie et dans le dessein d’encourager les investissements et de créer une nouvelle valeur ajoutée dans les opportunités d’emplois dans la région.

Les projets de cet accord de partenariat, d’un coût global de 120 millions de dirhams (MDH), comprennent la réhabilitation de la zone industrielle de Béni Mellal (routes et réseaux divers) pour un coût estimé à 20 MDH, la création de la zone d’activités industrielles dans la commune de Kehf Nsour à Khenifra à hauteur de 25 MDH, la création de la zone d’activités industrielles de Demnate et d’Azilal (25 MDH), en plus d’une autre dans la commune de Bradia dans la province de Fqih Ben Saleh pour un coût global de 50 MDH.