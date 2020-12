Selon le classement international 2018 de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), basé sur l’indice du commerce électronique d’entreprise à consommateur (B2C), le Maroc intègre le Top 5 continental en matière de taille de marché de l’e-commerce.

Cette montée en puissance de l’e-commerce est confortée, également, par plusieurs facteurs. D’une part, les nouvelles formes de la logistique de distribution (stocks et volumes réduits, livraisons au détail et à fréquences élevées, raccourcissement des cycles de vie des produits, logistique du dernier kilomètre, gestion des retours…) et d’autre part, par les changements dans les habitudes de consommation et des pratiques d’achats (consommateurs de plus en plus exigeants, commande au détail/à l’unité, achats en ligne, le “click and collect”…).

A ce titre, l’activité des achats en ligne des Marocains a enregistré une progression de 41,4% en nombre d’opérations (soit 9.7 millions de transactions), et de 28,1% en montant (soit 4,1 milliards de dirhams) sur les 9 premiers mois de 2020 comparé à fin septembre 2019.