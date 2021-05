Le nouveau modèle de développement au Maroc définit une ambition nationale et propose un “chemin du changement crédible et réalisable”, indique la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) dans une synthèse du rapport, qui a été présenté lors d’une cérémonie présidée par le Roi Mohammed VI, ce mardi au Palais Royal de Fès.



Le nouveau modèle de développement propose comme ambition commune celle d’un Maroc prospère, d’un Maroc des compétences, d’un Maroc inclusif et solidaire, d’un Maroc durable et d’un Maroc de l’audace.



A cet effet, la CSMD fait savoir qu’il est proposé que cette ambition soit “traduite en objectifs de développement ciblés, ambitieux mais tout à fait à la portée”, qui propulseraient le Royaume dans beaucoup de domaines dans le tiers supérieur des différents classements mondiaux des Nations d’ici 2035 et qui lui permettraient de consacrer davantage sa vocation de modèle dans sa région et bien au-delà.



Parmi ces objectifs, figurent le doublement du produit intérieur brut par habitant à l’horizon 2035, une maîtrise des apprentissages de base à la fin du cycle primaire par plus de 90% des élèves, l’augmentation du nombre de médecins par habitants pour atteindre les normes de l’OMS, la réduction à 20% de la part de l’emploi informel, l’élargissement du taux de participation des femmes à 45%, contre 22% en 2019, un taux de satisfaction des citoyens envers l’administration et les services publics de plus de 80%.