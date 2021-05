L’écrivain marocain Abdelilah Benarafa, qui occupait jusque-là le poste de conseiller culturel du directeur général, a été nommé directeur général adjoint de l’ICESCO, a annoncé, mardi, l’organisation pan-islamique dans un communiqué.

“Le Dr. Benarafa jouit de vastes relations dans le monde islamique”, a souligné la même source, rappelant que le nouveau directeur général adjoint compte à son actif plusieurs contributions intellectuelles et scientifiques, notamment des ouvrages (essais et romans) en langues arabe et française.

Depuis son intégration en 2003, Benarafa, titulaire d’un doctorat en sémantique à l’Université de la Sorbonne de Paris, a assumé plusieurs fonctions au sein de l’organisation, dont le siège se trouve à Rabat.