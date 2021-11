L’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) a baissé, en glissement annuel, de 5,5% au troisième trimestre de 2021 et les transactions de 10,1%, selon Bank Al-Maghrib (BAM) et l’Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (ANCFCC).

Le repli des prix reflète des baisses de 6,3% pour les actifs résidentiels, de 3,7% pour les terrains et de 9,5% pour les biens à usage professionnel, précisent BAM et ANCFCC dans une note sur la tendance globale du marché immobilier au cours du 3ème trimestre 2021.

La diminution des transactions recouvre un recul de 17,1% pour les biens résidentiels et des hausses de 3,2% pour les terrains et de 10,6% pour les biens à usage professionnel, fait savoir la même source. Par catégorie d’actifs, la baisse des prix des actifs résidentiels reflète les replis des prix de 7,4% pour les appartements, de 7,1% pour les villas et de 1,3% pour les maisons. Concernant les ventes, leur recul fait suite à une baisse de 19% pour les appartements et de 14,9% pour les villas, ainsi qu’une hausse de 21,1% pour les maison.

S’agissant des biens à usage professionnel, l’évolution de leurs prix résulte d’une diminution de 13,8% pour les bureaux et de 8,7% pour les locaux commerciaux. Pour ce qui est des transactions, elles ont augmenté tant pour les bureaux que pour les locaux commerciaux.

Par ville, BAM et l’ANCFCC fait ressortir que les prix ont connu une baisse, en glissement trimestriel, à Rabat, Casablanca et Tanger de 1,8%, 0,3% et 1,1% respectivement, tandis qu’à Marrakech, ils ont enregistré une hausse de 3,3%, comparativement au trimestre précédent.