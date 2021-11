Le groupe Réalités annonce la réhabilitation de l’hôtel Lincoln à Casablanca, dont il s’est porté acquéreur des murs et du fonds de commerce. Il sera réalisé par les équipes de Réalités au Maroc et managé par la marque Radisson Collection.

Fleuron de l’architecture Art Déco Néo Mauresque de Casablanca, construit par l’architecte français Hubert Bride en 1916, l’hôtel Lincoln dispose d’une façade classée au patrimoine historique du Maroc. La rénovation « préservera le parti pris architectural de l’édifice, mettant en avant l’authenticité du lieu autour des savoir-faire locaux », indique Réalités.

D’une surface plancher de 13 500 m², l’hôtel 5 étoiles prévoit 120 chambres et suites réparties sur trois niveaux. Le nouveau bâtiment proposera également deux restaurants, deux bars, un salon de thé, un espace coworking, des espaces de séminaires modulables, un spa et un parking couvert sur deux niveaux de sous-sols. L’hôtel ouvrira par ailleurs sous la bannière Radisson Collection, soit son premier établissement au Maroc. Le projet vise enfin une certification HQE de niveau excellent.

Prévu pour 2025, l’hôtel Lincoln marque pour le groupe Réalités le lancement de son activité de maîtrise d’usage dans l’hôtellerie, qui complète ses autres activités dans l’hospitalité, la santé et l’entertainment.

« Les équipes de Réalités sont engagées à 100 % au service de ce projet exigeant et enthousiasmant, qui permettra de restaurer la beauté du Lincoln et de sa façade iconique, déclare Yoann Choin-Joubert, président directeur général de Réalités. Avec le concours de Radisson Hotel Group et l’engagement de nos équipes au Maroc, nous voulons proposer une offre hôtelière singulière à Casablanca, dans un lieu unique, ouvert sur la ville, sur la modernité, avec une démarche environnementale forte. C’est une belle histoire que nous allons écrire ensemble, pour Casablanca, pour ses habitants, pour une nouvelle clientèle d’affaires et de citybreakers. »

« Casablanca envisage de devenir l’une des principales destinations d’affaires en Afrique et nous pensons que l’hôtel Lincoln Casablanca, un hôtel Radisson Collection, deviendra à nouveau son épicentre et son point d’accès emblématique pour tous les voyageurs. Nous remercions nos partenaires de Réalités pour leur confiance et nous félicitons toutes les parties de redonner à ce site historique une nouvelle vie de référence hôtelière », indique Ramsay Rankoussi, vice-président développement Afrique et Turquie de Radisson Hotel Group.