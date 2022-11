Les recettes touristiques ont atteint 62,2 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2022, en augmentation de 149,9% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des finances.

Ces recettes enregistrent un taux de récupération par rapport à leur niveau antérieur à la crise de 103,5%, après 41,4% un an auparavant, précise la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de novembre 2022.

Au titre du troisième trimestre 2022, ces recettes ont atteint un niveau record de 34,8 MMDH, enregistrant un taux de récupération de 130,6% après 101,3% au T2- 22 et 61,9% au T1-22, comparativement aux mêmes périodes de l’année 2019, relève la DEPF.

Pour ce qui est des arrivées touristiques à la destination « Maroc », elles se sont établies à 7,7 millions de touristes, alors que le nombre des nuitées, réalisées dans les établissements d’hébergement classés, a atteint 13,3 millions de nuitées, représentant respectivement 76% et 69% de leur niveau antérieur à la crise.

Par rapport à l’année dernière, les arrivées et les nuitées se sont renforcées respectivement de 173,5% et 99,3% à fin septembre 2022.

Au troisième trimestre 2022, 91% du niveau d’avant-crise des arrivées et des nuitées a été récupéré, après respectivement 88% et 71% au T2-2022, ajoute la même source. Cette évolution recouvre un taux de récupération de l’ordre de 87% pour les arrivées des touristes étrangers et de 93% pour celles des MRE.

S’agissant des nuitées, leur taux de récupération s’est situé au T3-2022 à 79% pour les non-résidents et à 109% pour les résidents.