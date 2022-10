Le renforcement des relations bilatérales entre Rabat et Bruxelles a un « potentiel sans limite » dans de nombreux domaines, a affirmé, mardi à Rabat, le vice-président exécutif de la Commission européenne et commissaire pour la politique d’action sur le climat, Frans Timmermans.

Dans une allocution à l’occasion de la signature d’un Mémorandum d’entente portant sur l’établissement d’un Partenariat vert avec l’Union européenne (UE), Timmermans a indiqué que « ce n’est pas un hasard » si le Maroc est devenu le premier pays à conclure à un partenariat de ce type avec Bruxelles, étant donné « la relation très spéciale » qu’entretient l’UE avec le Royaume ainsi que « le rôle de leadership » que le Maroc joue en matière d’adaptation climatique et de transition énergétique.

Tout en mettant en avant le potentiel « littéralement illimité » du Royaume dans le domaine des énergies renouvelables, le responsable européen a affirmé que l’UE veut servir de partenaire pour le Maroc dans la réalisation de ses objectifs en matière de durabilité grâce à « la vision » et la « volonté » de SM le Roi Mohammed VI.

« Je vois l’intégration du Maroc dans une biosphère économique européenne. Pour développer notre résilience industrielle et économique, nous Européens, avons besoin des voisins », a confié le haut responsable européen.

Pour M. Timmermans, le Partenariat Vert établi avec le Maroc est à même de servir « d’exemple pour bien d’autres pays dans notre voisinage », estimant qu’il favorise la création de nouvelles chaînes de valeurs industrielles.

Le Maroc et l’UE ont signé, mardi à Rabat, un Mémorandum d’entente portant sur l’établissement d’un Partenariat vert avec l’UE, ce qui fait du Royaume le premier pays à conclure un partenariat de ce type avec Bruxelles.

Paraphé par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le vice-président exécutif de la Commission européenne et Commissaire pour la politique d’action sur le climat, Frans Timmermans, le mémorandum a pour objectif d’établir un Partenariat vert entre les partenaires dans les domaines de la lutte contre les changements climatiques, de la transition énergétique, de la protection de l’environnement et de la promotion de l’économie verte et bleue.

De nature stratégique et porteur de réelles opportunités de coopération politique, économique, technique et technologique, ce Partenariat vert devra, entre autres, placer la lutte contre les changements climatiques, la promotion et l’avancement de la transition énergétique, la protection de l’environnement et la transition vers l’économie verte et juste parmi les priorités des relations entre l’UE et le Maroc.