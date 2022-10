le Roi Mohammed VI a nommé , mardi, Mohamed Benchaaboun, Directeur général du Fonds Mohammed VI pour l’investissement.

Rappel de quelques phases clés du parcours de ce grand commis de l’Etat.

En décembre 2021, Benchaaboun a été nommé par le Souverain ambassadeur de SM le Roi auprès de la République française.

De août 2018 à octobre 2021, Benchaaboun a occupé le poste de ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration.

Benchaaboun avait été nommé par SM le Roi en septembre 2003 Directeur général de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), poste qu’il a assuré jusqu’à février 2008, lorsqu’il a été nommé par le Souverain Président directeur général de la Banque centrale populaire.

Diplômé de l’Ecole nationale supérieure des télécommunications de Paris, M. Benchaaboun a entamé sa carrière professionnelle chez Alcatel Alsthom, où il a occupé successivement le poste de directeur stratégie, développement et contrôle de gestion ainsi que celui de directeur industriel.

En 1996, il a occupé le poste de directeur à l’administration des douanes et impôts indirects, chargé de coordonner des projets transversaux de modernisation du ministère de l’Economie et des Finances.

Il a rejoint la Banque Centrale populaire en 1999, en sa qualité de Directeur général adjoint.

Parallèlement à ses fonctions, il a été administrateur d’entreprises publiques et privées opérant au Maroc et à l’étranger, principalement dans le secteur des finances, et présidé le conseil de surveillance de Maroc Telecom.

En avril 2010, il a été décoré par Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Wissam Al-Arch.