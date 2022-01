Le Roi Felipe VI d’Espagne et la Reine Letizia ont visité, ce mercredi, le pavillon marocain au Salon international du tourisme de Madrid (FITUR).

Les Souverains espagnols ont été accueillis, à cette occasion, par le chargé d’affaires de l’ambassade du Maroc en Espagne, Farid Aoulouhaj, et le délégué de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) à Madrid, Khalid Mimi.

La destination Maroc est activement présente, à travers la participation de l’ONMT à cette 42ème édition du Fitur, qui se poursuivra jusqu’au 23 janvier à la Foire de Madrid (IFEMA).

La présence de l’ONMT est offensive sur ce salon, à travers un stand d’une superficie de 100 m² animé par la nouvelle équipe de l’ONMT à Madrid, marquant ainsi la volonté de préparer la relance de l’activité touristique de la destination Maroc.

La présence de l’Office et des professionnels à Madrid vise à mettre en avant le Maroc en tant que destination proche et »safe », avec un retour sur expérience garanti.

Avec plus de 2,2 millions de touristes, le marché ibérique est hautement »stratégique et prioritaire » pour le Maroc, avec un potentiel de développement sur toutes les opportunités de segments, notamment le MICE, le tourisme sportif et d’aventure, le bien-être et le golf.