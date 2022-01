Le Groupe Accor compte ouvrir cette année un large éventail de nouvelles adresses dans le monde. Au total, plus de 300 hôtels et resorts sont prêts à ouvrir leurs portes cette année, indique le Groupe.

Et au Maroc, Accor ouvrira le ‘‘Fairmont La Marina Rabat-Salé’’ et le ‘‘Sofitel Agadir Royal Bay Resort’’ vers la mi-2022. Quant au ‘‘Fairmont Tangier Tazi Palace’’, il ouvrira ses portes à la fin de l’année. Cet établissement de luxe comprendra 134 chambres, deux villas VIP et une villa royale, précise le Groupe.