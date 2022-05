Les ventes de ciment, principal indicateur du bâtiment et travaux publics (BTP), ont reculé de 5,5% au cours des quatre premiers mois de 2022, après une hausse de 19,5% un an auparavant, selon la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE).

« Les ventes de ciment ont enregistré une baisse de 22,8% en avril 2022 contre +111,6% en avril 2021. En conséquence, et depuis le début de l’année 2022, ces ventes ont totalisé 4,33 millions de tonnes, en recul de -5,5% après +19,5% un an auparavant », indique la DTFE dans sa récente note de conjoncture. Cette évolution s’explique par des contre-performances des ventes au niveau des segments de la distribution (-11,7%) et du bâtiment (-7,6%). Par contre, des hausses ont été enregistrées au niveau du préfabriqué (+1,6%), de l’infrastructure (+1,6%) et du béton prêt à l’emploi (+15,3%).

Par ailleurs, l’additionnel des crédits bancaires s’est établi à +1,8 milliard de dirhams (MMDH) ou +0,6% au cours des trois premiers mois de l’année 2022 contre +962 millions de dirhams (MDH) ou +0,3% durant la même période de l’année précédente.

Cette évolution résulte des progressions de 1,6 MMDH ou +0,7% des crédits alloués à l’habitat et, dans une moindre mesure, de +81 MDH ou +0,1% des financements alloués à la promotion immobilière.