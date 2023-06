Dans ses orientations stratégiques pour la période 2022-2026, l’ESITH s’est engagée à renforcer son excellence académique par une accréditation à l’international tout en développant la mobilité de ses étudiants souhaitant bénéficier de semestres d’échanges ou de Double Diplôme dans le cadre des partenariats avec des établissements homologués européens.

C’est dans ce sens, et faisant de l’assurance qualité de sa formation initiale, une des priorités, que l’ESITH s’est engagée dans le processus d’accréditation de ses formations en cycle ingénieur par la Commission des Titres d’ingénieurs en France (CTI).

Pour la CTI, l’accréditation est perçue comme un moyen de contrôle et d’évaluation qui incite les filières de formation à s’aligner et à s’adapter aux modes d’organisation des enseignements respectant les standards internationaux.

Ainsi, la reconnaissance des diplômes par un organisme reconnu et qualifié est recherchée pour garantir la validation des formations, la reconnaissance de leurs performances et l’insertion professionnelle des diplômés. C’est donc une approbation des compétences acquises et une certification de la qualité de l’apprentissage reçu par les étudiants.

Après une première phase couronnée par la notification par la CTI de la prérecevabilité du dossier de l’ESITH, l’école a déposé courant janvier 2023, le dossier complet contenant le rapport d’auto-évaluation et les éléments de preuve.

Courant mars de cette année, l’ESITH a reçu l’équipe des 5 auditeurs mandatés par la CTI pour l’opération d’audit selon un programme prédéfini comprenant des rencontres avec différents panels (Management, institutionnels, et Employeurs, Enseignants, Personnel de Soutien, Étudiants et lauréats)

Le référentiel de la CTI est structuré en 7 parties qui détaillent les critères par champ :

L’école et sa gouvernance

Le management de l’école : son pilotage, son fonctionnement et son système qualité

Les ancrages et partenariats

Les formations d’ingénieurs

Le recrutement des élèves

La vie étudiante et la vie associative des élèves ingénieurs

L’insertion professionnelle des lauréats

La CTI réunie en séance plénière le 13 juin 2023 a décidé à l’unanimité l’octroi du Label EUR-ACE aux deux filières du cycle Ingénieur de l’ESITH, et pour la durée maximale qui est de 6 ans. Ce sont les filières « Génie industriel » et « Informatique et Management des systèmes ».

L’ESITH devient ainsi la première école d’ingénieurs nationale avec ce Label EUR-ACE délivré par la CTI.

Pour l’école, c’est un véritable atout pour attester la qualité de l’enseignement. Pour les étudiants et les diplômés, le label favorise la reconnaissance à l’international. Par ailleurs, les employeurs, en accueillant de jeunes diplômés issus de programmes labellisés, sont assurés que leurs connaissances sont alignées avec les standards internationaux en matière de formation d’ingénieurs.

Il est à préciser que l’ESITH, fruit d’un partenariat Public-Privé, entre les Pouvoirs publics et l’AMITH, a formé durant ses 26 années d’existence, près de 7.000 lauréats dans différents cycles et différentes filières avec un taux d’insertion dans la vie active et dans tous secteurs confondus dépassant les 90 %, dans un délai de 6 mois après obtention du Diplôme.