L’Espagne est « honorée et touchée » par le message de remerciements « très chaleureux » que le Roi Mohammed VI a bien voulu adresser au chef du contingent de l’unité militaire de secours d’Espagne, qui a participé aux efforts de secours et de sauvetage suite au séisme d’Al Haouz, a affirmé, lundi à Rabat, l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner.

L’Espagne qui, avec d’autres pays, a contribué aux efforts de sauvetage sous la supervision des autorités marocaines, est impressionnée par le travail extraordinaire et professionnel des équipes de secours marocaines ainsi que par l’élan de solidarité de l’ensemble du peuple marocain avec les familles et les villages sinistrés, a-t-il souligné dans une déclaration à la presse.

Il a rappelé que l’Espagne a dépêché plusieurs unités: l’unité militaire d’émergence, les unités de la police nationale, la Generalitat de la Catalogne, ainsi que des unités des mairies de Grenade et de Madrid pour apporter assistance à leurs homologues marocains.

L’Espagne tient à réitérer sa profonde solidarité avec le Maroc, a poursuivi l’ambassadeur, relevant que son pays restera aux côtés du Royaume et à la disposition des autorités marocaines.

Pour rappel, le Roi avait adressé un message de remerciements au lieutenant-colonel Juan Saldana, chef du contingent de l’Unité militaire de secours d’Espagne, qui a participé aux efforts de secours et de sauvetage suite au séisme d’Al Haouz.

Dans ce message, le Roi a salué la participation active et efficace des membres de l’équipe de sauvetage espagnole qui, aux côtés de leurs frères marocains, ont déployé tous leurs efforts et moyens lors des opérations de recherche et de sauvetage.