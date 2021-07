Le Fairmont Taghazout Bay ouvrira ses portes le 9 juillet 2021. Cet authentique bijou, niché au cœur de l’iconique baie de Taghazout, apporte à la région une touche de luxe et de raffinement pieds dans l’eau. Le resort se veut une étape incontournable pour les visiteurs en quête de détente et d’évasion pour une expérience mémorable. Le Fairmont Taghazout Bay bénéficie d’un emplacement privilégié au cœur d’une baie appréciée pour ses superbes plages de sable doré, ses eaux de couleur azur et ses impressionnants couchers de soleil. A 17 kilomètres seulement d’Agadir, le resort de 18 hectares comprend 146 chambres, suites et villas offrant des vues magnifiques sur l’Atlantique. Il propose également l’emblématique signature Fairmont Spa, ainsi que le Hangout Teen Club, avec diverses activités sportives en extérieur. Au programme également, le Fun 4 Kids Club, pour des loisirs sur-mesure et des souvenirs de vacances inoubliables.

Le Fairmont Taghazout Bay répond aux attentes des voyageurs les plus exigeants, avec des espaces communs et des hébergements spacieux ainsi que des installations aux commodités et finitions luxueuses.

Dans le contexte actuel, le Fairmont Taghazout Bay applique un protocole sanitaire strict certifié par le leader mondial de l’inspection Bureau Veritas. Cette certification garantit que tous les normes et procédures de nettoyage, de désinfection et de prévention des maladies infectieuses les plus rigoureuses sont mises en œuvre dans le cadre de ce protocole.

La conception du Fairmont Taghazout Bay a été réalisée par la société américaine HKS, en partenariat avec l’architecte marocain Abdessamad Acharai. L’établissement présente une architecture qui mêle sophistication et authenticité. Inspiré par la plénitude d’une oasis sereine, son design esthétique reprend les codes semi-nomades de la culture amazighe. Ils créent un espace de bien-être au bord de l’océan, idéal pour accueillir les convives le temps d’un voyage sensoriel en pleine nature.

La décoration a été confiée à Wimberly Interiors, studio international qui s’est imposé à la pointe du design hôtelier, en créant des intérieurs inspirants. John Paul Pederson, Senior Designer chez Wimberly Interiors / WATG, a relevé le défi de créer un univers de vie chaleureux et authentique, aux lignes épurées et à l’architecture audacieuse, qui symbolise l’art de vivre et l’hospitalité marocaine, dans des ambiances intimes où chaque détail invite au bien-être.

Le traitement paysager, quant à lui, a été confié à Scape Design Associates. Ce cabinet londonien a conçu des projets d’hôtellerie de premier plan dans près de 30 pays différents dans le monde.

L’objectif de ce cabinet a été de sublimer « l’expérience client ». Une partie essentielle de cette expérience est le paysage, sa beauté et sa synergie avec l’architecture, l’environnement et la culture locale.

Au-delà du service légendaire et de l’expérience intimiste incarnés par la marque Fairmont, le Fairmont Taghazout Bay propose un éventail de concepts gastronomiques aussi raffinés qu’inventifs. L’établissement abrite quatre restaurants, deux bars à thème et un salon de thé, pour une expérience riche et variée avec un panorama inédit sur la côte Atlantique.

Le restaurant Japonais symbolise une cuisine légendaire aux techniques novatrices avec un mix d’influences japonaises et américaines. De son côté, The Commons invite à une gastronomie moderne aux notes nomades pour démarrer la journée sur une note gourmande. Quant au Beef & Reef, sa carte reprend le concept Surf & Turf à base de saveurs océanes et de produits locaux du terroir marocain. Sans oublier le Jazz Bar Nola et le Junipers Bar, au cœur du jardin botanique, ainsi que le salon de thé Iris, un endroit parfait pour déguster un large choix de thés rares et délicieux.

Havre de douceur, de calme et de quiétude, le Fairmont Spa de 1 400 mètres carrés séduit par ses ambiances à la fois chics, lumineuses et vivifiantes. Un lieu qui s’annonce comme une destination emblématique pour un moment d’apaisement et de sérénité, loin de l’agitation urbaine.

La carte de soins du Fairmont Spa comprend les traditionnels rituels du hammam, les bienfaits d’une piscine au magnésium et les célèbres soins de l’enseigne Fairmont. Le programme Fairmont Fit complète cette offre avec l’accès à de nombreuses pratiques de bien-être, des installations de conditionnement physique, un studio de yoga et de multiples équipements de sport. Des expériences de bien-être holistique qui invitent chaque hôte à vivre un pur moment de détente et d’évasion tout au long de son séjour