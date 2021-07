Le chiffre d’affaires (CA) consolidé du pôle portuaire Tanger Med s’est établi à près de 1,46 milliard de dirhams (MMDH) à fin juin 2021, en hausse de 25% par rapport à la même période une année auparavant.

Sur le seul deuxième trimestre, le CA du pôle portuaire, qui englobe Tanger Med Port Authority (TMPA), chargée de l’exploitation du Port Tanger Med 1 et du Port passagers et rouliers, et Port Tanger Med 2 (TM2), s’est élevé à 720 millions de dirhams (MDH), après 536 MDH au T2-2020, indique un communiqué de Tanger Med. Le CA de la société TMPA a augmenté de 11% à 985 MDH à fin juin et celui de TM2 de 71% à 474 MDH, fait savoir la même source, notant qu’un total de 52 millions de tonnes de marchandises a été traité à fin juin, dont 28 millions de tonnes sur le T2-2021.

Les investissements engagés au titre des six premiers mois de l’année se sont élevés à 461 MDH, dont 335 MDH pour TMPA et 126 MDH pour TM2. Ces investissements sont relatifs aux projets d’infrastructures, voiries, réseaux divers et infrastructures IT.

S’agissant de l’endettement consolidé, il a reculé de 2% par rapport à fin décembre 2020 pour se situer à 10,6 MMDH, dont 3 MMDH de TMPA et 7,6 MDH de TM2.