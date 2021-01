Le Centre régional d’investissement de Fès-Meknès (CRI-FM) a lancé un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour l’accompagnement et le renforcement des capacités entrepreneuriales de dirigeants d’entreprise.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la convention signée le 24 décembre dernier entre le CRI et l’Observatoire de l’Entrepreneuriat de Bank of Africa (ODE).

Elle cible les TPME en création ou en extension, dont le chiffre d’affaires (CA) est inférieur à 10 millions de DH, les auto-entrepreneurs arrivant à maturité (CA = 200.000DH pour les services et 500.000DH pour l’industrie), les coopératives disposant d’un agrément de l’Office de développement de la coopération (ODCO) et les personnes exerçant leurs activités dans la région Fès-Meknès ou qui souhaitent s’y installer.

Selon le CRI, plusieurs formes d’appui sont proposées. Il s’agit de la formation sur la mise en place et/ou innovation du business model, la formation sur la préparation et la présentation du business plan, l’acquisition des compétences nouvelles pour une meilleure gestion de la structure, le développement de l’activité et la croissance du chiffre d’affaires et l’accompagnement pour l’accès aux marchés à travers la commercialisation des produits/services et le e-commerce.

Le soutien prendra également la forme d’un accompagnement pour répondre aux appels d’offres, l’apprentissage de la gestion de la trésorerie et de la relation avec les organismes de financement et la mise à disposition de la valise de l’entrepreneur.

Les candidats doivent observer un ensemble de critères, notamment l’exercice dans la région, l’expérience ou l’impact du projet sur l’emploi et le chiffre d’affaires.

La formation, dont la date limite du dépôt des dossiers de candidature est le 12 février, se déroulera suivant le planning qui sera élaboré conjointement avec les participants (à raison d’une à deux journées par semaine) via le mode de visioconférence.