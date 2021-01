La Formule E a ajouté ce jeudi six courses à Rome, Valence (Espagne), Monaco, Marrakech et Santiago du Chili entre avril et juin à son calendrier provisoire pour 2021, portant à huit le nombre d’ePrix programmés pour l’heure.

Le reste du calendrier sera annoncé “au début du printemps”, précisent les organisateurs dans un communiqué. Mais ils annoncent déjà que l’ePrix de Paris, habituellement couru en avril, ne sera pas disputé cette année.

A noter que l’exercice 2021, le septième pour la Formule E, sera le premier à décerner un titre de champion du monde FIA, preuve de l’essor de ce championnat lancé en 2014-2015. L’ePrix de Marrakech aura lieu le 22 mai prochain.