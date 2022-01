Le conseil de gouvernement, réuni ce jeudi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a pris connaissance d’un accord-cadre de coopération dans le domaine de la logistique entre les gouvernements du Maroc et du Tchad, signé le 10 décembre 2021 à Rabat, et du projet de loi n° 100.21 portant approbation dudit accord.

Présenté par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, cet accord vise à établir une coopération entre les deux pays en matière de développement du secteur de la logistique, selon une approche qui garantit un bénéfice mutuel.

L’accord ambitionne également de promouvoir la coopération mutuelle dans les domaines du développement des zones logistiques, l’amélioration des chaînes logistiques liées aux échanges commerciaux, le soutien à la formation et aux compétences, outre l’échange des informations, données et expériences dans le domaine du développement et de la réglementation du secteur.