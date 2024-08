Le consortium conduit par le Français Egis Rail a remporté le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage du projet de ligne à grande vitesse Kénitra-Marrakech.

Le groupement, qui est également constitué du Français Systra et du cabinet marocain Novec, a proposé une offre financière s’élevant à 1,385 milliard de dirhams. Pourtant, son concurrent, l’Espagnol Ineco, avait proposé l’offre la moins-disante, à savoir 1,309 milliard de DH.

A noter que la mise en service commerciale de cette ligne est prévue avant 2030.

Dans le détail, l’extension de la Ligne à grande vitesse sera construite, partant de l’actuelle extrémité de la LGV à Kénitra jusqu’à Marrakech. Son prolongement depuis Kénitra jusqu’à Marrakech Guéliz comprenant toutes les gares intermédiaires exceptée la section en ERTMS niveau 1 de la gare Rabat-Agdal.

Cette ligne nouvelle comprendra également la création de liaisons avec la ligne classique, de nouvelles installations terminales à Marrakech, de nouvelles gares, dont Marrakech-Palmeraie, Marrakech-Guéliz, Stade de Marrakech, le nouveau terminal de l’aéroport Mohammed V à Nouaceur, le Grand stade de Benslimane, et les nouveaux ateliers de maintenance du matériel roulant. De surcroît, des aménagements complémentaires seront également à réaliser pour accompagner les évolutions de dessertes sur le réseau conventionnel, notamment les raccordements et les aménagements des installations terminales et gares existantes.

D’une part, les lignes de desserte métropolitaine entre Mohammédia-Facultés, Casa-Port et Nouaceur (ville nouvelle) en plus de la ligne de desserte entre Skhirat et Kénitra. D’autre part, la ligne classique Nouaceur-Settat sera également modifiée par la reprise du plan de voie. Quant à la vitesse de la LGV retenue pour la conception de la ligne, elle sera de 350 km/h et la vitesse d’exploitation de 320 km/h.