Un an après le démarrage des activités de l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI (HUIM6), l’établissement de santé compte aujourd’hui parmi les infrastructures sanitaires nationales et régionales les plus performantes.

L’HUIM6 a dépassé ses objectifs que ce soit en termes d’offres de soins de qualité, sa contribution à la lutte contre la Covid-19, ou dans la mise en place d’un écosystème de santé où la formation est l’une des pierres dorsales.

Des performances indéniables pour l’établissement pluridisciplinaire qui offre une panoplie de soins et de prestations médicales se composant notamment de 325 lits, de 15 salles d’exploration et de traitement, de 28 salles de consultation, de 10 salles d’opération, de 500 collaborateurs et de plus de 5.000 équipements.

Une première au Maroc

L’équipes de l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI ont réalisé des opérations chirurgicales très délicates, couronnées de succès grâce aux équipes expérimentées et hautement qualifiées et aux équipements de dernière génération dont dispose l’établissement de santé. L’équipe neurochirurgicale de l’HUIM6 a ainsi réalisé avec succès une intervention sur une patiente atteinte de tumeur cérébrale, en recourant au scanner peropératoire Airo. Il s’agit du premier système d’imagerie stéréotaxique peropératoire installé en Afrique permettant de réaliser des opérations avec reconstruction 3D en temps réel avec un temps d’exposition très faible aux rayons X. Dans le même registre, l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI, a réalisé avec succès une endoprothèse aortique suivie d’une stabilisation ostéopathique, deux opérations à haut risque intervenues sur une patiente polytraumatisée de 43 ans.

L’année 2021 en chiffres

L’Hôpital Universitaire International Mohammed VI (HUIM6) a soufflé sa première bougie en décembre 2021. Une année qui a été un bon cru pour l’établissement de santé puisque l’HUIM6 a enregistré 18.589 admissions, soit une moyenne d’une cinquantaine par jour.

Globalement, 9.784 patients uniques ont été admis au sein de l’Hôpital Universitaire International Mohamed VI en 2021, avec un taux de retour de 38%. Parmi ces patients, 694 ont été hospitalisés avec un diagnostic Covid-19 confirmé, notamment en service de réanimation et en unité de soins intensifs.

Par ailleurs, les admissions aux urgences ont atteint 5.114 cas, avec une hausse d’activité durant les mois de juillet et d’août 2021 pendant la 2e vague de la pandémie du Covid-19. Même constat pour le nombre de consultations qui a augmenté de 125% lors du deuxième semestre de 2021 par rapport à fin juin de la même année. Les consultations médicales ont ainsi atteint 3.370, alors que celles liées aux spécialités chirurgicales ont enregistré 2.465 cas. Dans le détail, les spécialités ayant enregistré le plus grand nombre de consultations ont été la pédiatrie (1.403), la gynécologie-obstétrique (1.109) et l’ophtalmologie avec 538 consultations. A noter que l’activité obstétricale a enregistré 208 accouchements au cours de l’année écoulée.

Concernant les hospitalisations, elles ont atteint 2.894 en 2021, avec un pic enregistré durant le mois d’août à cause de la 2e vague du Covid-19 et des transferts de différents hôpitaux du Royaume. S’agissant de l’activité du bloc opératoire, 767 interventions chirurgicales ont été effectuées en 2021, dont 222 pour la spécialité de la gynécologie-obstétrique, suivie par la neurochirurgie (133), la chirurgie viscérale (88) et la traumatologie (74).

Les réalisations et le bilan positif de la première année d’activité de l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI réaffirme le positionnement et les objectifs ambitieux de cet établissement qui figure aujourd’hui parmi les pôles d’excellence dans le domaine de la santé au niveau national et régional. Grâce à ses équipements modernes et de pointe, à ses équipes expérimentées et ses infrastructures de recherche et de formation, l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI joint ses efforts à ceux du gouvernement et de toutes les parties prenantes pour la réussite de la réforme du système de santé au Maroc et du grand chantier de généralisation de la protection sociale.

Un Hôpital Universitaire dans un écosystème complet

Faisant partie intégrante de l’écosystème de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé, l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI forme les compétences de demain à travers l’enseignement clinique universitaire et postuniversitaire médical et pharmaceutique et participe à la formation pratique du personnel infirmier. Des missions qui contribueront à combler, en partie, le manque d’effectifs dans le domaine de la santé au Maroc. A noter que l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé est la première université multidisciplinaire du Royaume dans le domaine de la santé.

L’Hôpital Universitaire International Mohammed VI se veut également un espace d’apprentissage pour tous, qu’il s’agisse du visiteur, du patient, de l’étudiant ou encore du personnel, l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI est « un Hôpital Ecole pour tous ».

Outre le pôle médical et universitaire, l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI s’active dans la recherche et l’innovation à travers le Laboratoire National de Référence (LNR) et le Centre d’Innovation de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS), une structure transversale dont l’objectif principal est de fédérer la créativité et l’innovation.

En ligne avec ses missions et ses valeurs, l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI a multiplié durant l’année 2021 les actions de sensibilisation et d’information au profit des scientifiques, du corps médical, de ses étudiants et des citoyens. Des rencontres, des tables rondes, des réunions et des journées scientifiques ont été organisées, en plus d’opérations de sensibilisation autour notamment du cancer du sein et de la prostate, ainsi qu’une campagne de don de sang.