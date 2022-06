Les actionnaires sont invités à prendre note que SAHAM Assurance a changé de dénomination sociale pour devenir Sanlam Maroc et ce, à compter du 16 juin 2022 après l’accomplissement de toutes les formalités légales.



« Ce changement de nom permettra de déployer au Maroc une marque unifiée à l’échelle continentale, forte de la reconnaissance de nos partenaires et clients ainsi que du capital confiance du Groupe Sanlam, construit depuis plus d’un siècle. Il s’agit aussi de mettre à profit les synergies-Groupe ainsi que la cohérence du discours et de la communication de Sanlam », explique la compagnie dans un communiqué.