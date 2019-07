Une conférence mondiale sur la liberté de la presse a ouvert ses travaux, mercredi à Londres, avec la participation du Maroc. La délégation marocaine à cette conférence comprend le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, et la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach.

La participation marocaine à cette conférence permettra de mettre en avant les acquis du Royaume en matière de promotion de la liberté de la presse, notamment dans le cadre des réformes engagées depuis l’adoption de la Constitution de 2011, à savoir la réforme du code de la presse et la mise en place d’un conseil national indépendant et autonome de la presse, qui veille sur l’organisation et la réglementation de la profession.