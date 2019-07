Le Maroc a consenti un ‘’effort colossal’’ dans le domaine de la modernisation de l’administration publique, de sa moralisation et sa modernisation, au service de l’intérêt général et des exigences des objectifs du développement durable, a affirmé le ministre d’État chargé des droits de l’Homme, Mustapha Ramid.

Intervenant à Fès lors de la cérémonie de clôture du 15ème Forum panafricain ministériel sur la modernisation de l’administration publique et des institutions de l’Etat, le ministre a souligné que ‘‘l’administration publique est l’un des piliers de l’État moderne eu égard à sa relation étroite avec le devoir de fournir des services publics aux citoyens et gérer des institutions publiques de manière à ce qu’elles répondent aux exigences de développement et de croissance et atteindre les objectifs souhaités’’.