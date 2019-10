L’ambassadeur itinérant des États-Unis pour la liberté religieuse internationale, Sam Brownback, a salué, à l’occasion de la première conférence régionale sur la protection du patrimoine culturel des communautés religieuses qui se tient à Rabat, la vision du Roi Mohammed VI en matière de pluralisme religieux.

Dans son allocution à l’ouverture de cette conférence, organisée par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale en collaboration avec le département d’Etat américain et la Rabita Mohammadia des Oulémas, Brownback a indiqué que le Roi marche sur les pas de ses ancêtres, rappelant que feu Mohammed V avait refusé de remettre les Juifs marocains aux nazis affirmant qu’il n’existe pas de citoyens musulmans et de citoyens juifs, mais qu’il existe uniquement des citoyens Marocains.

Dans ce sens, le diplomate américain a salué le travail « exceptionnel et exemplaire » mené par le Maroc pour la préservation des sites juifs à travers le Royaume, avec le soutien de toutes les composantes de la société.

Cette conférence offre l’occasion aux autres de s’inspirer de l’expérience marocaine en matière de diversité religieuse et culturelle, notamment en ce qui concerne la protection de l’héritage culturel des communautés religieuses qui coexistent pacifiquement au Royaume, a estimé Brownback