Les prix du pétrole baissaient jeudi en cours d’échanges européens, pâtissant des craintes pour la croissance mondiale qui minent les marchés financiers.

Ainsi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 57,36 dollars à Londres, en baisse de 0,57% par rapport à la clôture de mercredi.

A New York, le baril américain de WTI pour livraison en novembre s’échangeait à 52,40 dollars, 0,46% de moins que la veille. L’activité du secteur manufacturier aux États-Unis a encore reculé en septembre pour tomber à son plus bas niveau depuis 10 ans, sous l’effet notamment des incertitudes et tensions entourant le commerce international, selon l’indice de l’association professionnelle ISM.

D’autre part, le secteur privé aux États-Unis a créé 135.000 emplois en septembre, moins que le mois précédent et également moins que ne le prévoyaient les analystes. La veille, les cours du pétrole avaient déjà baissé, lestés par des chiffres sur les stocks de pétrole américains indiquant une baisse de la demande.