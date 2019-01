Infomédiaire Afrique – Les ministres du Commerce, de l’Industrie et des ressources minières des pays membres de l’Union africaine, ont réaffirmé, samedi à Addis-Abeba, l’engagement des pays membres à l’achèvement de toutes les phases en suspens des négociations sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Dans la Déclaration finale adoptée samedi par la 2eme session ordinaire du Comité Technique Spécialisé du Commerce, de l’Industrie et des ressources minières placée sous le thème «Entrée en vigueur de l’accord portant création de la ZLECAF et sa mise œuvre» et qui a été présidée par la secrétaire d’Etat auprès du ministre du commerce et de l’industrie, chargée du commerce extérieur Rokaya Derham, les ministres ont également réaffirmé leur engagement à l’amélioration et à la diversification des capacités productives des économies africaines.

Ils ont plaidé dans ce sens pour une valeur ajoutée accrue et la transformation des matières premières, ainsi que pour le développement d’un secteur des services concurrentiel, afin d’améliorer la position concurrentielle de l’Afrique dans l’économie mondiale.

Les ministres ont adopté la stratégie de l’UA pour le développement des PME en Afrique, étant donné le potentiel élevé de leur croissance rapide dans le continent et son énorme capacité de création d’emplois pour les femmes et les jeunes, ainsi que la réduction de l’immigration clandestine et l’éradication de la pauvreté.

Cette 2eme session du CTS a en outre approuvé la stratégie des systèmes d’information géologique et minérale, le cadre de gouvernance pour les ressources minières en Afrique et le pacte sur la vision minière pour le secteur privé dans le continent.

Les ministres qui ont réitéré leur engament à promouvoir l’accroissement de la valeur ajoutée des produits de base par le développement des chaînes de valeur minières, agroalimentaires et agro-industrielles, ont appelé la Commission de l’UA à finaliser les travaux sur la stratégie de l’Union pour les produits de base et de la présenter à la prochaine réunion du CTS.

Ils ont, d’autre part, souligné la nécessité de poursuivre la coopération entre le CTS du Commerce, de l’Industrie et des ressources minières, l’Afreximbank et les autres partenaires financiers en vue du financement du programme commercial et industriel de l’UA.

Le Maroc, rappelle-t-on, a été élu, vendredi à la présidence du Comité Technique Spécial chargé du Commerce, de l’Industrie et des ressources Minières de l’Union africaine pour un mandat de deux ans. La présidence marocaine du CTS est assurée par la secrétaire d’Etat auprès du ministre du commerce et de l’industrie, chargée du commerce extérieur Rokaya Derham.

Rédaction Infomédiaire