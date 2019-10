Le Conseil des ministres du Commerce de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) a tenu, à Addis-Abeba, sa session inaugurale avec la participation du Royaume.

Le Maroc est représenté à cette première réunion par une délégation conduite par la Directrice des relations commerciales internationales ( DRCI) au ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Latifa Elbouabdellaoui.

Cette session qui intervient suite à l’entrée en vigueur de l’accord portant création de la ZLECAF en juillet dernier lors du Sommet africain de Niamey, était consacrée à l’examen des voies et moyens de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine et particulièrement les modalités liées à la libéralisation du commerce entre les pays africains et la feuille de route de l’opérationnalisation des organes de gestion de cette zone.